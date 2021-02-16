2. el otomobil piyasası vatandaşın huyuna suyuna gitti! 2. elde indirim üstüne indirim müjdesi! 2020 yılında koronavirüs salgının başlamasıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşmişti. İHA'nın haberine göre Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, 2020 yılının mart ayına kadar işlerinin iyi gittiğini ama pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüş gerçekleştiğini belirtti. İkinci el araba piyasasında geçtiğimiz sene yüzde 120 oranında fiyat artışının olduğunu kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini aktardı. Peki, şu anda ikinci el araç piyasasında son durum ne? İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM
2020 yılında koronavirüs salgının başlamasıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşmişti. İHA'nın haberine göre Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, 2020 yılının mart ayına kadar işlerinin iyi gittiğini ama pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüş gerçekleştiğini belirtti. İkinci el araba piyasasında geçtiğimiz sene yüzde 120 oranında fiyat artışının olduğunu kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini aktardı.
Yurtlu, şu anda ikinci el araç piyasasında düşüşün devam ettiğini söylerken geçtiğimiz senenin ilk 2.5 ayında yani pandemi çıkana dek işlerinin iyi olduğunu, pandemiden sonra 3 aylık ciddi bir kesinti yaşandığını ve piyasanın açılmasıyla beraber ciddi bir artışın gerçekleştiğini dile getirdi.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?
2020 yılında yaşanan rekor fiyat artışlarının son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışı olduğunu söyleyen Yurtlu, yüzde 120'yi bulan fiyat artışları yaşandığını ve bu sebepten dolayı fiyatların muazzam bir ivme kazandığını söyledi. 100 bin TL'lik arabaların, 200-220 bin TL'ye kadar yükseldiğini anlatan Yurtlu, fiyatlar normal olmayınca artış işin yolundan çıkmış olduğunu dile getirdi. Müşterilerine "Nasıl bir araba bakıyorsunuz" diye sorduklarında yatırım amaçlı araç alacaklarını söylediklerini belirten Yurtlu, o dönemde döviz bürosundan döviz alır gibi araç satın alınmaya başlandığını aktardı.