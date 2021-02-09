İstanbul'un yanı başındaki tatil bölgesinde ucuza dubleks fırsatı

İcradan satışa çıkarılan ev, araba, arsa, tarla ilanları arasına yeni fırsatlar eklendi. Satışa çıkarılan fırsatlar arasında İstanbul'un hemen yanı başındaki tatil yöresinde bulunan 3+1 105 metrekarelik dubleks daire ilgi çekti.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dubleks daire için 400 bin 556 TL muhammen bedel belirlendi. İlanda taşınmazla ilgili bazı bilgiler de yer aldı.

İşte o bilgilerden öne çıkanlar:

Satışa konu Tekirdağ ili, Şaköy ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 19 ada 2 parsel numaralı 883,35 m2 yüzölçümlü A blok Dubleks mesken B ve C nitelikli ana taşınmazın 10/160 arsa paylı mesken nitelikli zemin kat B 2 nolu bağımsız bölüm, mevcut turumda dubleks mesken olarak kullanılmakta olup, 03/12/1979 tarihli dosya no:49 ruhsatlı projesine ve vaziyet planına göre 3 blokta toplam 13 meskenden oluşan site içerisinde müstakil dubleks konumundadır. Taşınmaz zemin kat 50 m2, 1 kat 55 m2 olmak üzere toplam 105 m2 kullanım alanına sahiptir. Zemin kat, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre ve 1 tuvalet, Birinci Kat: 3 oda ve 1 banyodan oluşmaktadır. Konut dış kapısı ve pencereleri demir doğramadan yapılmış olup, pencerelerde ve balkon kapılarında pergule takılıdır. Ayrıca zemin katın balkon kısmında güneşlik veranda, çatıda güneş enerjili ısıtmalı su sistemi, bazı camlarda ise demir korumalıklar bulunmaktadır. Mesken, genel olarak bakımlı ve korunaklı olup, dış duvarlarda yer yer rutubetten kavlamalar gözlemlenmektedir. Taşınmazın bulunduğu 19 ada 2 parsel kadastrol yola cephelidir. Taşınmaz, tüm belediye hizmetlerinden faydalanmakta, su kanalizasyon, çöp toplama, toplu taşıma hizmetlerinden, elektrik ve telekominasyon alt yapısından yararlanmaktadır. Taşınmaz iilçe sınırlarında merkezi konumda site içerisinde yer alıp deniz manzaralıdır. Çevresinde genel olarak zemin katları işyeri olarak kullanılan 2-3 katlı konutlar yer almaktadır. Taşınmaz marketlere, pazara, okullara, ibaret yerlerine, yürüme mesafesinde olup, Hükümet Konağına mesafesi yaklaşık 1,6 km. Belediye Başkanlığı'na 90m, kıyıya ise 10 m'dir.

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