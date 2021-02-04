Diyarbakır İcra Dairesi tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan 3+1 160 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Üçkuyu mahallesinde bulunan dairenin satış tarihi 13 Nisan 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ev için 300 bin lira muhammen bedel belirlendi. 160 metrekare büyüklüğünde olduğu bildirilen taşınmazla ilgili olarak ilanda, "Diyarbakır İl, Yenişehir İlçe, 1194 Ada, 1 Parsel, ÜÇKUYU Mahalle/Köy, B Blok 6.Kat 12 No.lu Mesken Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın 3 oda, 1 salon, toplam 180 m2 bürüt, 160 m2 yaklaşık net kullanım alanına sahip olduğu, giriş kapısı çelik, pencere doğramaları pvc, salon, giriş ve odaların zemini laminant parke, duvarlar saten boya ve duvar kağıdı ile kaplı olduğu, ıslak zemin ve mutfak zemininin seramik imalatı olduğu, duvarları alçı saten boya ve kağıt kaplama, tavanı plastik boya, bayno, wc duvarları tavana kadar fayans olduğu tespit edilmiştir." bilgilerine yer verildi.

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