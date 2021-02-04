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    • Emlak&OTO
    • 04.02.2021 11:16
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    • 04.02.2021 11:16
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    'da ucuza daire fırsatı! Yenişehir'de 160 metrekarelik ev satışa çıkarıldı

    Ucuza ev, araba, arsa sahibi olmak isteyen on binlerce kişi 'nun internet sitesi üzerindeki her gün güncellenen icradan satılık ilanlarını yakından takip ediyor. Son yayınlanan ilanlar arasında bir büyükşehirimizde 300 bin liraya satışa çıkarılan ev dikkat çekti.

    Ucuza ev fırsatı görenleri şaşırtıyor! Tarih belli oldu

    İcra Dairesi tarafından Yenişehir ilçesinde bulunan 3+1 160 metrekare büyüklüğündeki daire icradan satışa çıkarıldı. Üçkuyu mahallesinde bulunan dairenin satış tarihi 13 Nisan 2021 olarak duyuruldu.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan ev için 300 bin lira muhammen bedel belirlendi. 160 metrekare büyüklüğünde olduğu bildirilen taşınmazla ilgili olarak ilanda, "Diyarbakır İl, Yenişehir İlçe, 1194 Ada, 1 Parsel, ÜÇKUYU Mahalle/Köy, B Blok 6.Kat 12 No.lu Mesken Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın 3 oda, 1 salon, toplam 180 m2 bürüt, 160 m2 yaklaşık net kullanım alanına sahip olduğu, giriş kapısı çelik, pencere doğramaları pvc, salon, giriş ve odaların zemini laminant parke, duvarlar saten boya ve duvar kağıdı ile kaplı olduğu, ıslak zemin ve mutfak zemininin seramik imalatı olduğu, duvarları alçı saten boya ve kağıt kaplama, tavanı plastik boya, bayno, wc duvarları tavana kadar fayans olduğu tespit edilmiştir." bilgilerine yer verildi.

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    Haberler Emlak&OTO Diyarbakır'da ucuza daire fırsatı! Yenişehir'de 160 metrekarelik ev satışa çıkarıldı