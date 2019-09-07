İFM’ye komşu olmak 400 bin liradan başlıyor

Türkiye'nin mega projelerinden biri olarak hayata geçirilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM), 31 Aralık 2022'de tamamlanacak. Ümraniye'de E5 ile TEM otoyollarının kesiştiği alana inşa edilen İFM, Ataşehir'in de hemen yanı başında yer alıyor. Dünyanın en büyük küresel finans merkezlerine alternatif olması hedefiyle planlanan proje, yeri belli olduğu ilk günden itibaren bölgedeki gayrimenkul piyasasını da hareketlendirdi. Bölgede çok sayıda iş merkezi, ofis ve AVM'nin yanı sıra konut projesi yükseliyor. Satış hızı oldukça yüksek olan bu konut projelerinin birçoğunda inşaat ve satış tamamlandı. Şuanda satışı devam eden projelerde ise fiyatlar, 1+1 dairelerde yaklaşık 400 bin liradan başlıyor, 4+1'lerde 5 milyon liranın üzerine çıkıyor.
FİYATLAR ARTACAK
Uzmanlar şu anda 10 bin lira civarında olan metrekare fiyatlarının İFM tamamlandığında çok daha yukarılara çıkacağı görüşünde. Sinpaş'ın İFM'ye komşu Sinpaş Finans Şehir projesi 141 bin metrekare arsa üzerinde toplam 2 bin 750 üniteden oluşuyor. Büyüklükleri 46 ile 508 metrekare arasında değişen 1+0'dan 6+1'e kadar farklı konut tiplerinin yer aldığı projenin Aralık 2020'de tamamlanması planlanıyor. Roya Yapı'nın inşa ettiği Roya Nova Rezidans'taki 46-104 metrekare aralığındaki 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin Haziran 2020'de teslim edilmesi planlanıyor. İFM'nin içindeki tek konut bloğu ise Ağaoğlu tarafından inşa ediliyor. Ekim 2020'de bitirilecek olan İFM A Blok, 319 konuttan meydana geliyor. Projede 52 ile 173 metrekare arasında değişen 1+0, 1+1 ve 2+1 ev seçenekleri mevcut.
YAVUZ KARAMAN
FİYATLAR ARTACAK
Uzmanlar şu anda 10 bin lira civarında olan metrekare fiyatlarının İFM tamamlandığında çok daha yukarılara çıkacağı görüşünde. Sinpaş'ın İFM'ye komşu Sinpaş Finans Şehir projesi 141 bin metrekare arsa üzerinde toplam 2 bin 750 üniteden oluşuyor. Büyüklükleri 46 ile 508 metrekare arasında değişen 1+0'dan 6+1'e kadar farklı konut tiplerinin yer aldığı projenin Aralık 2020'de tamamlanması planlanıyor. Roya Yapı'nın inşa ettiği Roya Nova Rezidans'taki 46-104 metrekare aralığındaki 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin Haziran 2020'de teslim edilmesi planlanıyor. İFM'nin içindeki tek konut bloğu ise Ağaoğlu tarafından inşa ediliyor. Ekim 2020'de bitirilecek olan İFM A Blok, 319 konuttan meydana geliyor. Projede 52 ile 173 metrekare arasında değişen 1+0, 1+1 ve 2+1 ev seçenekleri mevcut.
YAVUZ KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.