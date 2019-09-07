Faiz indirimi Fikirtepe’ye yaradı Teknik Yapı'nın 11 projesini kapsayan 'Üç Otuza Ev' kampanyasına 10 gün içinde yaklaşık 450 talep geldi. Teknik Yapı’nın ‘Üç Otuza Ev’ kampanyası büyük ilgi görürken her 4 talepten biri Fikirtepe’deki Uplife Kadıköy projesine geldi.

Teknik Yapı'nın 11 projesini kapsayan 'Üç Otuza Ev' kampanyasına 10 gün içinde yaklaşık 450 talep geldi. Her projede 30 daire için başlatılan kampanyada alıcılara yüzde 30 indirim ve 120 aya yüzde 0.99 vade farkı gibi fırsatlar sunuluyor. 30 Eylül'e kadar geçerli olan kampanyada gelen taleplerin yüzde 26'sı İstanbul Fikirtepe'deki Uplife Kadıköy projesi için oldu. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Uplife Kadıköy'e gelen yoğun ilginin, Fikirtepe'nin her geçen gün daha da değerlendiğine işaret ettiğini söyledi. Bölgede tamamlanan 16 projede yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı ifade eden Durbakayım, çevre bağlantı yollarının kısa zamanda bitecek olmasının da talep artışında etkili olduğunu söyledi.





SEBA SUİTES HAZİRAN'DA TESLİM

SEBA İnşaat tarafından İstanbul Cendere Vadisi'nde hayata geçirilen Seba Suites, Haziran 2020'de teslim edilecek. 7 bin 256 metrekare arsa üzerinde toplam 237 daire ve 21 ticari üniteden oluşan Seba Suites projesinde büyüklükleri 57 metrekare ile 151 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 şeklinde daire seçenekleri yer alıyor. Daireler metrekaresi 11 bin liradan satışa sunuluyor. Merkezi konumu, TEM ve E-5 bağlantı yollarına ve iş merkezlerine yakınlığıyla dikkat çeken Cendere Vadisi, yeni metro hattının açılmasıyla İstanbul'un ulaşımı en rahat bölgelerinden biri haline gelecek. Yeni metro hattı sayesinde bölgeden Kabataş, Taksim, Mahmutbey ve İstanbul Havalimanı'na hızlı ve direkt ulaşım imkanı sağlanacak.