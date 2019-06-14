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projesinde isteyene villa isteyene rezidans

Mesa'nın Bodrum'da hayata geçirdiği projesinde fiyatlar 3 milyon 750 bin liradan başlıyor. 2018'de başlanan evlerin Aralık 2020'de teslim edilmesi planlanıyor.

İsteyene villa isteyene rezidans

Mesa'nın Bodrum'da hayata geçirdiği Mesa Bodrum Demirbükü projesinde fiyatlar 3 milyon 750 bin liradan başlıyor. Büyüklükleri 118 ile 520 metrekare arasında değişen 2+1'den 5+1'e kadar farklı tiplerde 210 rezidans daire ile 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villadan oluşan projede ayrıca butik bir otel yer alıyor. İnşasına Ocak 2018'de başlanan evlerin Aralık 2020'de teslim edilmesi planlanıyor.

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