Mesa'nın Bodrum'da hayata geçirdiği Mesa Bodrum Demirbükü projesinde fiyatlar 3 milyon 750 bin liradan başlıyor. Büyüklükleri 118 ile 520 metrekare arasında değişen 2+1'den 5+1'e kadar farklı tiplerde 210 rezidans daire ile 5+1 ve 6+1 tiplerinde 50 villadan oluşan projede ayrıca butik bir otel yer alıyor. İnşasına Ocak 2018'de başlanan evlerin Aralık 2020'de teslim edilmesi planlanıyor.