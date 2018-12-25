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  • 25.12.2018 10:03
  • Son Güncelleme: 25.12.2018 10:06

nda süre bir kez daha uzatılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Daha önce süre uzatımına gidilen ve son başvuru tarihi 31 Aralık 2018 olarak açıklanan nda bir kez daha başvuru süresinin uzatılması gündeme geldi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba teklif görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş milletvekillerinin süre uzatımıyla ilgili sorularına "Uzatılacak diye biliyorum ama teyit etmeye çalışıyorum" dedi. Birinci ve ikinci köprüden geçmesi yasak olan araçlara kesilen cezaların silinmesi ve tahsil edilen cezaların iade edilmesi düzenlemesi konusunda da komisyona bilgi verildi. Muş, "26 bin 744 adet tebligatın ödemesi yapılmış, 19 milyon 922 bin lira tahsilat yapılmış, bu da iade edilecek" diye konuştu.

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