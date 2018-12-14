Maketten vatandaşlık rekor getirecek

Bitmemiş ve devam eden projelerden konut almak isteyenlerin, noterden onaylattıkları satış sözleşmesiyle vatandaşlık kazanabilmesine yönelik yönetmelik değişikliği, yabancıya konut satışında yeni bir rekorun kapılarını araladı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, yeni düzenlemeyle bu yıl 40 bin konut satışının garanti altına alındığını söyledi. Bu yıl yabancıya yapılan satışlarla en az 8-9 milyar dolar döviz girişi sağlanacağını ifade eden Durbakayım, 2019 yılı itibariyle yabancılara 50 bin konut satışının yapılacağı tahmininde bulundu. Durbakayım, "Böylece Türkiye ekonomisine sadece 1 yıl içinde en az 10 milyar dolarlık döviz girişi sağlayabiliriz" dedi.
'CAN SUYU OLACAK'
Nef Başkanı Erden Timur da yabancıların markalı konut projelerine ilgisinin giderek arttığını belirterek, "Vatandaşlık hakkı için tapu şartı olduğundan, yabancı projemize ilgi gösteriyor fakat ev bitmediği için vatandaşlık başvurusu yapamıyordu. Uygulamanın sektöre can suyu olacağına inanıyorum" diye konuştu. Bu düzenlemeyle birlikte yıl sonunda yabancıya 40 bin adetlik satış rakamına ulaşılacağını kaydeden Timur, bunun geçen yıla oranla yüzde 100'lük artış anlamına geldiğini vurguladı. Beyttürk Başkanı Muhammet Uğurcan Barman ise vatandaşlık için konut yatırım alt sınırının 250 bin dolara düşürülmesinin Ekim'de yabancılara satışta büyük artış getirdiğine dikkat çekti. Barman, yeni uygulamayla yabancıya konut satışının yıllık 50 bin adede ve 10 milyar dolara ulaşacağı tahminini dile getirdi.
YAVUZ KARAMAN
'CAN SUYU OLACAK'
Nef Başkanı Erden Timur da yabancıların markalı konut projelerine ilgisinin giderek arttığını belirterek, "Vatandaşlık hakkı için tapu şartı olduğundan, yabancı projemize ilgi gösteriyor fakat ev bitmediği için vatandaşlık başvurusu yapamıyordu. Uygulamanın sektöre can suyu olacağına inanıyorum" diye konuştu. Bu düzenlemeyle birlikte yıl sonunda yabancıya 40 bin adetlik satış rakamına ulaşılacağını kaydeden Timur, bunun geçen yıla oranla yüzde 100'lük artış anlamına geldiğini vurguladı. Beyttürk Başkanı Muhammet Uğurcan Barman ise vatandaşlık için konut yatırım alt sınırının 250 bin dolara düşürülmesinin Ekim'de yabancılara satışta büyük artış getirdiğine dikkat çekti. Barman, yeni uygulamayla yabancıya konut satışının yıllık 50 bin adede ve 10 milyar dolara ulaşacağı tahminini dile getirdi.
YAVUZ KARAMAN
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