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  • 11.12.2018 11:28
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 11:32

e harç muafiyeti geldi

projelerini inşa eden ve projelerden ev alanlar için önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren düzenlemeye göre dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti sağlanacak.

Kentsel dönüşüme harç muafiyeti

Dönüşüm uygulamalarını teşvik etmek için yeni yapıların ilk satışlarında harç muafiyeti sağlanacak. Yani kentsel dönüşüm yasası kapsamında yapılan bir projeden ev alan da satan da tapu harcı ödemeyecek. Tapu harcı mülkün değerinin yüzde 4'ü kadar ödeniyor. Bunu yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı ödüyor. (İndirim nedeniyle 31 Aralık'a kadar toplam yüzde 3 ödenecek.) 500 bin liralık bir evde 10 bin alıcı 10 bin satıcı tapu harcı ödüyor.

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