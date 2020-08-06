



Sıfır araç alacak vatandaşların sıraya yazılmasını tavsiye eden Alper Onay, sözlerine şu şekilde devam etti: "Geriden takip eden satışlarımız var bizim. Haziran döneminde satmış olduğumuz araçları şu an Ağustos ayında teslim ediyoruz. Ağustos ayında satmış olduğumuz araçları da Eylül - Ekim ayı gibi teslim etmeyi planlıyoruz. Şu anda kampanyalarımız çok güzel ve fiyatlarımız uygun. Toyota gibi bir markada fiyat politikası çok iyi. Araba alacak herkesin şimdiden sıraya yazılmasını tavsiye ediyorum. Gerek fiyatlar gerekse de araç bulunurluğundan dolayı biz de memnunuz, vatandaşlarımız da memnunlar. Fabrikaların üretimi tam kapasite ile çalışmaya başladığı zaman, araç sayısı artacak. Fiyat politikamız iyi olduğu için yine sıfır araçlara yönelecek vatandaşlarımız. İkinci el piyasasında da fiyatlar düşeceği için vatandaşlar daha uygun fiyatlara ikinci el araç da alabilecekler."