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  • Emlak&OTO
  • 21.11.2018 15:04

Bakan 'dan le ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı , katıldığı bir canlı yayından ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum Türkiye genelinde toplam 442 bin riskli yapının yıkıldığını söylerken, kentsel dönüşüm için 8 milyar 528 milyon TL'lik bir kaynak kullanımı yapıldığını açıkladı.

Kentsel dönüşümde rakam belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, " Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." dedi.

Ayrıca Kurum, Kaş'ta yapılan kaçak yapılara ilişkin gelen soruya da "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz harekete geçti. Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığı'mız sahadalar. 2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bunu da hep beraber göreceğiz" yanıtını verdi.

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