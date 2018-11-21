Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." dedi.

Ayrıca Kurum, Kaş'ta yapılan kaçak yapılara ilişkin gelen soruya da "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'müz harekete geçti. Rehberlik Teftiş Kurulu Başkanlığı'mız sahadalar. 2018 yılından sonra yapılan ne kadar yapı varsa tespitlerini yapacağız. Bunların yıkımlarını süreç içinde gerçekleştireceğiz. Bunu da hep beraber göreceğiz" yanıtını verdi.