Yol Durumu
  1. İNDER: Acilen TL’ye dönmeliyiz
  2. Bakan Kurum’dan kampanya müjdesi

’da konut satışı yüzde 6.9 arttı

Geçen ay genelinde 123 bin 878 konut satıldı. ’da satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artı...

Temmuz’da konut satışı yüzde 6.9 arttı
İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ayı konut satış istatistiklerine göre; ülke genelinde geçen ay 123 bin 878 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuz'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6.9 artış gösterdi. Konut satışlarında İstanbul, yüzde 15.7 pay ve 19 bin 503 konutla ilk sırada yer aldı. 'u, yüzde 9.8 pay ve 12 bin 119 konutla , yüzde 5.1 pay ve 6 bin 322 konut satışıyla izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Ardahan, 21 konutla ve 50 konutla olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 azalarak 30 bin 405'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24.5 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artarak 57 bin 617'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46.5 oldu.


YABANCI ATAKTA
Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.6 artarak 2 bin 858 oldu. Bu alanda 956 konut satışıyla İstanbul birinci oldu. Onu 641 satışla Antalya, 176 satışla Bursa izledi. Temmuz'da Türkiye'den Irak vatandaşları 584, İran vatandaşları 321, Suudi Arabistan vatandaşları 211, Rusya vatandaşları 173, Kuveyt vatandaşları 171 konut edindi.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Emlak&OTO Haberleri Tüm emlak&oto haberleri
Tüm Emlak&OTO Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar