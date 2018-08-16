Temmuz’da konut satışı yüzde 6.9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre; ülke genelinde geçen ay 123 bin 878 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuz'da satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 3.6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6.9 artış gösterdi. Konut satışlarında İstanbul, yüzde 15.7 pay ve 19 bin 503 konutla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, yüzde 9.8 pay ve 12 bin 119 konutla Ankara, yüzde 5.1 pay ve 6 bin 322 konut satışıyla İzmir izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Ardahan, 21 konutla Hakkari ve 50 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.2 azalarak 30 bin 405'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24.5 olarak belirlendi. İlk defa satılan konut sayısı Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 artarak 57 bin 617'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46.5 oldu.
YABANCI ATAKTA
Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.6 artarak 2 bin 858 oldu. Bu alanda 956 konut satışıyla İstanbul birinci oldu. Onu 641 satışla Antalya, 176 satışla Bursa izledi. Temmuz'da Türkiye'den Irak vatandaşları 584, İran vatandaşları 321, Suudi Arabistan vatandaşları 211, Rusya vatandaşları 173, Kuveyt vatandaşları 171 konut edindi.
YABANCI ATAKTA
Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65.6 artarak 2 bin 858 oldu. Bu alanda 956 konut satışıyla İstanbul birinci oldu. Onu 641 satışla Antalya, 176 satışla Bursa izledi. Temmuz'da Türkiye'den Irak vatandaşları 584, İran vatandaşları 321, Suudi Arabistan vatandaşları 211, Rusya vatandaşları 173, Kuveyt vatandaşları 171 konut edindi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.