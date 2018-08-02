Millet Bahçesi ev fiyatlarını %30 artırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi olacağını açıklamasının ardından bölgedeki konut fiyatlarında gözle görülür bir hareketlilik başladı. Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre; Atatürk Havalimanı arazisi ile sınırı bulunan 8 mahallede konut fiyatları kısa sürede yüzde 30.4'e varan oranlarda arttı. TUVİMER tarafından geliştirilen Tapusor.com verilerinden hazırlanan araştırmaya göre; söz konusu günden sonra bölgeye ilgi artarken, bölgeye sınırı bulunan 8 mahalleden en yüksek artış yüzde 30.4 ile Şenlikköy'de görüldü. Şenlikköy'ü yüzde 27.5 ile Basınköy, yüzde 23.8 ile Yeşilköy, yüzde 11.7 ile Ataköy 2-5-6. Mahallesi takip etti. Beşyol'da fiyat artışı yüzde 7 olurken, Ataköy 3-4- 11. Mahallesi'nde yüzde 3.6, Yeşilyurt Mahallesi'nde yüzde 2.1, Ataköy 7-8-9-10. Mahallesi'nde yüzde 1.3 artış gözlendi.
ORTALAMANIN ÜZERİNDE
İstanbul genelinde yılın ikinci çeyreğinde faiz oranlarının da düşmesi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatları yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş olduğu belirlendi. Araştırmaya göre; Bakırköy'de özellikle son 3 ay içerisinde konut satışları ciddi şekilde arttı. Yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre İstanbul genelinde konut satışları bir miktar da olsa gerilerken, Bakırköy'de yüzde 20 yükseliş görüldü. En önemli artış ise Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşti. Bakırköy'de Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 54, Haziran'da ise yüzde 45 arttı. Tapusor. com Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, Bakırköy'de ortalama konut metrekare değerlerinin İstanbul ortalamasının oldukça üstünde seyrettiğini belirterek, "Kredi faizlerinin bu dönemdeki seviyesinin de desteğiyle pozitif bir hava hissedildiğini söyleyebiliriz" dedi. Ömer Türkoğlu, Millet Bahçesi'nin konut fiyatlarına olan etkisinin yıl sonunda daha net bir şekilde saptanabileceğini sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
ORTALAMANIN ÜZERİNDE
İstanbul genelinde yılın ikinci çeyreğinde faiz oranlarının da düşmesi nedeniyle uzun süredir yatay seyreden konut fiyatları yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde Atatürk Havalimanı'na sınırı bulunan 8 mahallenin 5'inde bu rakamın çok daha üzerinde yükseliş olduğu belirlendi. Araştırmaya göre; Bakırköy'de özellikle son 3 ay içerisinde konut satışları ciddi şekilde arttı. Yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre İstanbul genelinde konut satışları bir miktar da olsa gerilerken, Bakırköy'de yüzde 20 yükseliş görüldü. En önemli artış ise Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleşti. Bakırköy'de Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 54, Haziran'da ise yüzde 45 arttı. Tapusor. com Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, Bakırköy'de ortalama konut metrekare değerlerinin İstanbul ortalamasının oldukça üstünde seyrettiğini belirterek, "Kredi faizlerinin bu dönemdeki seviyesinin de desteğiyle pozitif bir hava hissedildiğini söyleyebiliriz" dedi. Ömer Türkoğlu, Millet Bahçesi'nin konut fiyatlarına olan etkisinin yıl sonunda daha net bir şekilde saptanabileceğini sözlerine ekledi.
YAVUZ KARAMAN
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