Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İmar Barışı'na başvuracak vatandaşlara yardımcı olmak için kurduğu ALO 181 Çağrı Merkezi'ni, 84 bin 900 vatandaş aradı. Çoğu sorunun çözüme kavuşturulduğu 181 Çağrı Merkezi'ne, İmar Barışı'yla ilgili ilginç çağrılar da yapıldı. Bazı vatandaşlar ALO 181 görüşmelerinde, "İmar Barışını başlatanlardan Allah razı olsun" temennisini iletirken, başvuru yapan bir vatandaş ise çağrı merkezi çalışanlarına "İşim olsun size yemek ısmarlayacağım" sözünü verdi. Yurt dışından arayan bir gurbetçi ise Almanya'da bulunan mülkü için İmar Barışı'ndan faydalanıp, faydalanamayacağını sordu. Rize'den arayan bir vatandaş ise bu uygulamayı başlatanların ölmüşlerine Kuran'ı Kerim hatimi indirdiğini ve çok dua ettiğini belirtti. Tavukları için büyük bir kümes yaptırdığını belirten başka bir vatandaş ise bu yapının İmar Barışı kapsamına girip girmediği sorusunu yöneltti.
İmar Barışı’na gülümseten çağrılar
ALO 181’i arayanlar arasında Almanya’daki mülkü için de memleketteki kümesi için de İmar Barışı isteyenler var...
Etiketler: çağrı merkezi , İmar barış
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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