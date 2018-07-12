Antalya'da bir ilke imza atarak, özel sektör eliyle yapılan ilk ada bazlı kentsel dönüşüm projesinin temellerini Kasım 2017'de atan Fenix Yapı, yatırımcılarına şimdiden yüzde 20 kazandırdı. Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Fenix 84'ün Antalya'nın kalbi olarak adlandırılan Lara'da yer aldığını söyledi. Fenix 84'ün 8 bin 400 metrekare arsa üzerinde, 17 farklı tipte 156 daireden oluştuğunu anlatan Eyüp Mavi, projede metrekare birim fiyatının 3 bin liradan başladığını açıkladı. Fenix 84'ün kendi elektriğini üretecek şekilde tasarlandığını kaydeden Mavi, "360 metrekarelik havuz, çocuk oyun alanı, vitamin bar, kapalı otopark, toplantı odası, fitness ve saunayı da içinde bulunduran bu 6 bloklu yapı, şehrin içinde ultra lüks bir yaşam sunacak. Projede ahşap, cam, taş ve metal gibi doğal malzemeler tercih ediliyor" diye konuştu.
Antalya'da yaşam dönüşüyor
Etiketler: Fenix Yapı , Antalya
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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