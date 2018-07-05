Öğrencinin yeni gözdesı rezidans

SON yılların gözde konut tarzı rezidanslar öğrencilerin de en çok tercih ettiği kiralık evler haline geldi. Rezidans tarzı yeni projelerde çoğunlukla 1+1 dairelere yer verilmesi nedeniyle bu tip evler öğrenci ve çalışan bekar kesim tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Öğrencilerin kiralık konut tercihlerini araştıran Endeksa.com'un verilerine göre, bu konutlarda ortalama geri dönüş süresi 17 yıla kadar düşüyor. İstanbul genelinde ise 2+1'lerde geri dönüş süresi 18 yıl, 3+1'lerde 22 yıl düzeyinde.
MERKEZİ İLÇELER
Ortalama kiranın bin 718 lira olduğu İstanbul'da ortalama değerlerle 1+1 dairelerin kirası bin 490 lira, 2+1'lerin kirası bin 458 lira, 3+1'lerin kirası ise 2 bin 112 lira. İstanbul'da öğrencilerin en fazla tercih ettiği bölgeler ulaşım kolaylığı ve merkezi bölgelere yakınlığı sebebiyle Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy. Endeksa.com verilerine göre Kadıköy'de ortalama kira 2 bin 688 lira iken Beşiktaş'ta bu rakam 3 bin 450 liraya kadar çıkıyor. Şişli'de ise ortalama kira fiyatı bin 920 lira olarak belirlendi.
MERKEZİ İLÇELER
Ortalama kiranın bin 718 lira olduğu İstanbul'da ortalama değerlerle 1+1 dairelerin kirası bin 490 lira, 2+1'lerin kirası bin 458 lira, 3+1'lerin kirası ise 2 bin 112 lira. İstanbul'da öğrencilerin en fazla tercih ettiği bölgeler ulaşım kolaylığı ve merkezi bölgelere yakınlığı sebebiyle Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy. Endeksa.com verilerine göre Kadıköy'de ortalama kira 2 bin 688 lira iken Beşiktaş'ta bu rakam 3 bin 450 liraya kadar çıkıyor. Şişli'de ise ortalama kira fiyatı bin 920 lira olarak belirlendi.
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