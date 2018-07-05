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Öğrencinin yeni gözdesı rezidans

Devir değişti, öğrenciler de bu değişime ayak uydurdu. Son yılal rda rezidans konutlara ilgi gösteren öğrencilerin ’da en çok tercih ettiği ilçeler ise , , ve oldu

Öğrencinin yeni gözdesı rezidans
SON yılların gözde konut tarzı rezidanslar öğrencilerin de en çok tercih ettiği kiralık evler haline geldi. Rezidans tarzı yeni projelerde çoğunlukla 1+1 dairelere yer verilmesi nedeniyle bu tip evler öğrenci ve çalışan bekar kesim tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Öğrencilerin kiralık konut tercihlerini araştıran Endeksa.com'un verilerine göre, bu konutlarda ortalama geri dönüş süresi 17 yıla kadar düşüyor. İstanbul genelinde ise 2+1'lerde geri dönüş süresi 18 yıl, 3+1'lerde 22 yıl düzeyinde.

MERKEZİ İLÇELER
Ortalama kiranın bin 718 lira olduğu 'da ortalama değerlerle 1+1 dairelerin kirası bin 490 lira, 2+1'lerin kirası bin 458 lira, 3+1'lerin kirası ise 2 bin 112 lira. İstanbul'da öğrencilerin en fazla tercih ettiği bölgeler ulaşım kolaylığı ve merkezi bölgelere yakınlığı sebebiyle Kadıköy, Beşiktaş, Şişli ve Bakırköy. Endeksa.com verilerine göre 'de ortalama kira 2 bin 688 lira iken 'ta bu rakam 3 bin 450 liraya kadar çıkıyor. 'de ise ortalama kira fiyatı bin 920 lira olarak belirlendi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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