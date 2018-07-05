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Gayrimenkul sektörüne leri getirecek

leri; proje geliştirme, pazarlama ve satış yönetimi konularında gayrimenkul firmalarına doğru yolu gösterme hedefiyle kuruldu

Gayrimenkul sektörüne satış çözümleri getirecek
Türkiye gayrimenkul sektöründe 15 yıllık bir deneyime sahip olan ve 40'a yakın markalı projede 20 bine yakın konut, ofis ve ticari bölümün konsept geliştirme, pazarlama ve satış yönetiminde profesyonel yönetici olarak görev yapan , yoluna leri ile devam edecek. Satış Çözümleri Kurucusu Soner Keleş, şirketin proje geliştirme, pazarlama ve satış yönetiminde sunduğu çözümlerle konut projelerinin başarıya ulaşmasında firmalara doğru yolu gösterme hedefiyle kurulduğunu söyledi. Keleş, gayrimenkul sektöründe satış ve pazarlama yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çekti.

ZAMAN KAYBI
Potansiyel müşterilere ulaşmanın, başarılı projelere imza atmanın ve daha fazla kâr elde etmenin firmalar için başarılması güç bir hedef haline geldiğini vurgulayan Keleş, "Konut satış ve pazarlamasında yapılan hatalar başarısız sonuçlar, zaman kaybı ve ciddi maliyetler oluşturuyor. Ancak gayrimenkul pazarlama ve satışında, araştırmaya dayalı ve bilimsel çalışmalarla başarılı sonuçlara ulaşılabilir" dedi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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