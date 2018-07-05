Gayrimenkul sektörüne satış çözümleri getirecek

Türkiye gayrimenkul sektöründe 15 yıllık bir deneyime sahip olan ve 40'a yakın markalı projede 20 bine yakın konut, ofis ve ticari bölümün konsept geliştirme, pazarlama ve satış yönetiminde profesyonel yönetici olarak görev yapan Soner Keleş, yoluna Satış Çözümleri ile devam edecek. Satış Çözümleri Kurucusu Soner Keleş, şirketin proje geliştirme, pazarlama ve satış yönetiminde sunduğu çözümlerle konut projelerinin başarıya ulaşmasında firmalara doğru yolu gösterme hedefiyle kurulduğunu söyledi. Keleş, gayrimenkul sektöründe satış ve pazarlama yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çekti.
ZAMAN KAYBI
Potansiyel müşterilere ulaşmanın, başarılı projelere imza atmanın ve daha fazla kâr elde etmenin firmalar için başarılması güç bir hedef haline geldiğini vurgulayan Keleş, "Konut satış ve pazarlamasında yapılan hatalar başarısız sonuçlar, zaman kaybı ve ciddi maliyetler oluşturuyor. Ancak gayrimenkul pazarlama ve satışında, araştırmaya dayalı ve bilimsel çalışmalarla başarılı sonuçlara ulaşılabilir" dedi.
ZAMAN KAYBI
Potansiyel müşterilere ulaşmanın, başarılı projelere imza atmanın ve daha fazla kâr elde etmenin firmalar için başarılması güç bir hedef haline geldiğini vurgulayan Keleş, "Konut satış ve pazarlamasında yapılan hatalar başarısız sonuçlar, zaman kaybı ve ciddi maliyetler oluşturuyor. Ancak gayrimenkul pazarlama ve satışında, araştırmaya dayalı ve bilimsel çalışmalarla başarılı sonuçlara ulaşılabilir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.