Konutta bayram fırsatı

Hükümetin KDV ve tapu harcı indirimi ile kamu bankalarının yüzde 0.98 faiz uygulaması devam ederken, konut firmaları da GYODER, İNDER ve KONUTDER önderliğinde başlattıkları 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyasını 15 gün daha uzatma kararı aldı. Bugüne kadar 2 binden fazla kişinin konut sahibi olduğu kampanyanın 30 Haziran'a kadar devam edecek olması, konutta tam bir bayram fırsatı oluşturdu. KONUTDER Başkanı Altan Elmas, konut almak isteyenler için tarihi bir fırsat dönmi içinde bulunduğumuzu belirterek, "Kampanya 15 Haziran'da sona erecekti ancak eve talep devam ediyor. Daha fazla vatandaşımız kampanyadan yararlansın diye kampanyayı uzatma kararı aldık" dedi. Kampanya kapsamında 50'den fazla şirketin tüm peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinatla satış yaptığını hatırlatan Elmas, "Halkımız kampanyaya iyi cevap verdi. Konut talebi tabana yayıldı. Uzun zamandır faizler yüksek olduğu için yatırımcılar sektörden geri çekilmişti. Daha çok oturmak için konut alınıyordu. Şu anda hem oturmak hem de ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler harekete geçti" şeklinde konuştu.



50'DEN FAZLA FİRMA

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, birçok kişinin 9-10 Haziran'da bayram tatiline erken başlamasından dolayı süre uzatım talebinde bulunduğunu söyledi. Bu nedenle kampanyayı uzatma kararı aldıklarını ve başlangıçta 41, daha sonra 50'yi geçen firmaların bir kısmının kampanya için ayırdıkları dairelerin tamamını sattığını açıkladı. Nazmi Durbakayım, "Kampanyaya sundukları dairelerin tamamını satan üye firmalarımız, kampanyayı daha erken bitirebilir" açıklamasında bulundu.



8 MİLYARLIK KREDİ

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilgisi sonucu, sadece 3 kamu bankasından alınan konut kredisinin 6 milyar liraya ulaştığını kaydetti. Yetgin, diğer bankaların verdiği krediler de dikkate alındığında bu rakamın 8 milyar lirayı bulduğu tahminini dile getirdi. Kampanyanın hem vatandaşa hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Yetgin, "Kampanya ile satış ofislerine girenlerin sayısı arttı. Bazı firmaların telefonları kilitlendi. Satış ofislerinde, özellikle hafta sonları projeleri incelemek ve konut almak isteyen tüketicilerin ilgisinden dolayı yoğunluk yaşandı" şeklinde konuştu.





YAVUZ KARAMAN