Konutta kampanya rüzgarı

KDV ve tapu harcı indiriminin ardından kamu bankalarının 1.23'lerde seyreden konut kredi faiz oranlarını yüzde 0.98'e çekmesiyle canlanmaya başlayan konut sektörü, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) öncülüğünde başlatılan 'Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyasıyla, son yılların en hareketli günlerini yaşıyor. 41 firmayla başlayan ve 150 projeyi kapsayan kampanyaya katılan şirket sayısı her geçen gün artıyor. Kampanya kapsamında şirketler, konut alıcına KDV, tapu harcı ve faiz avantajına ek olarak yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat fırsatı sunuyor. Yüzde 15'lik peşinat oranı kendi bünyelerinde faizsiz olarak vadelendirecek olan şirketler, bu süre içinde fiyat artışı yapmayacaklarını da taahhüt ediyor. 15 Haziran'a kadar sürecek kampanya, ektisini hemen gösterdi. İlk 10 günde 2 binden fazla aile ev sahibi oldu. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, hükümetin konut kredilerinde yapılan indirimle yaklaşık 250 milyar liralık bir sübvansiyon sağladığını kaydeden belirterek, "Faiz indirimi kapsamında alınacak konutlarla 5-7 milyar liralık bir hacim ortaya çıkacağını düşünüyoruz. 41 firma yüzde 20 indirim kampanyasıyla 3 milyar liralık bir hacim bekliyor" dedi.
HEDEF ORTA GELİRLİ
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas da faiz indiriminin yılsonuna kadar sürdürülmesi halinde 2018'de 1 milyon 450 bin konut satışı yapılabileceğini söyledi. Bu kapsamda 200 bin ek konut satışı gerçekleşebileceğine dikkat çeken Elmas, rakamın da 25-30 milyar liraya ulaşabileceğini kaydetti. Altan Elmas, kampanyayla orta gelir gurundan özellikle genç kesimi konut sahibi yapmak istediklerini ifade etti.
MALİYET DÜŞÜYOR
Kampanya, kamu bankalarının faiz indirimiyle birlikte 781 bin liralık bir evde 10 yıllık vadede 340 bin liraya avantaj sağlıyor. Şirketler, 781 bin liralık bir daireyi, yüzde 20 indirimle peşin 625 bin liraya satıyor. Eğer bu ev, 120 aya 0.98 faizli kredi ile alınırsa yüzde 5 peşinat 31 bin lira tutuyor. Peşinatın şirketler tarafından 36 aya kadar yayılan diğer yüzde 15'lik kısmı ise 93 bin lira olarak vade farksız ödenebiliyor. Bankadan alınan 500 bin liralık kredi için tüketicinin aylık taksitleri 7 bin lira tutuyor. Böylece evin maliyeti, 10 yıllık vadede toplam 977 bin liraya oluyor. Yüzde 20 indirim ve faiz avantajı öncesi ise aynı ev 10 yıllık vadede, 1 milyon 317 bin liraya alınabiliyordu.
41 ŞİRKET 'BEN DE VARIM' DEDİ
Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyasına katılan firmalar şöyle: Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş, Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Sur Yapı, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı, Yiğit Group ve 24 Gayrimenkul.
YAVUZ KARAMAN
HEDEF ORTA GELİRLİ
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas da faiz indiriminin yılsonuna kadar sürdürülmesi halinde 2018'de 1 milyon 450 bin konut satışı yapılabileceğini söyledi. Bu kapsamda 200 bin ek konut satışı gerçekleşebileceğine dikkat çeken Elmas, rakamın da 25-30 milyar liraya ulaşabileceğini kaydetti. Altan Elmas, kampanyayla orta gelir gurundan özellikle genç kesimi konut sahibi yapmak istediklerini ifade etti.
MALİYET DÜŞÜYOR
Kampanya, kamu bankalarının faiz indirimiyle birlikte 781 bin liralık bir evde 10 yıllık vadede 340 bin liraya avantaj sağlıyor. Şirketler, 781 bin liralık bir daireyi, yüzde 20 indirimle peşin 625 bin liraya satıyor. Eğer bu ev, 120 aya 0.98 faizli kredi ile alınırsa yüzde 5 peşinat 31 bin lira tutuyor. Peşinatın şirketler tarafından 36 aya kadar yayılan diğer yüzde 15'lik kısmı ise 93 bin lira olarak vade farksız ödenebiliyor. Bankadan alınan 500 bin liralık kredi için tüketicinin aylık taksitleri 7 bin lira tutuyor. Böylece evin maliyeti, 10 yıllık vadede toplam 977 bin liraya oluyor. Yüzde 20 indirim ve faiz avantajı öncesi ise aynı ev 10 yıllık vadede, 1 milyon 317 bin liraya alınabiliyordu.
41 ŞİRKET 'BEN DE VARIM' DEDİ
Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak' kampanyasına katılan firmalar şöyle: Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş, Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Sur Yapı, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı, Yiğit Group ve 24 Gayrimenkul.
YAVUZ KARAMAN
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