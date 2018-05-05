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Bakan’dan çarpık imara ceza önerisi

Bakan’dan çarpık imara ceza önerisi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imarda çarpık yapılaşmaya göz yuman belediye başkanı ve diğer paydaşların hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Caydırıcı bir ceza olursa, bütün belediye başkanları bunun üzerine gider" dedi. Özhaseki, çarpık yapılaşmanın önüne geçmenin ancak kaçak yapı yapanlara sert yaptırımlar uygulamakla mümkün olacağını da vurguladı. İmar Barışı'nın alelacele ortaya atılmadığını ve bir seçim yatırını olmadığını vurgulayan Özhaseki, bu konuda, tüm partilerin de ittifakıyla tek istisnanın İstanbul Boğazı ve sur içi olduğunu söyledi. İmar Barışı sayesinde başta olmak üzere göç alan büyük illerin rahatlayacağını belirten Bakan Özhaseki, "Aynı zamanda Güneydoğu illeri ve ilçeleri çok istifade edecek. Bir de sonradan büyükşehir olan Kayseri gibi çevresi ile birlikte büyükşehir olan yerlerdeki beldeler ve köyler mahalleye dönüştüğü için 1000'lik ve 5000'lik planı olmayan vatandaşların müthiş sıkıntıları var. Bunlar da çözüm bulacak" dedi.

FABRİKALARA DA ÇÖZÜM
Yeni düzenlemeyle şehir içinde kalmış, imara aykırı fabrikaların da çözüme kavuşturulacağını kaydeden Özhaseki, organize sanayi bölgeleri içinde olduğu halde imarsız eklentileri bulunan atölyelerin de kayıt altına alınacağını anlattı.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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