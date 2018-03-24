Sinpaş Ataşehir’e Big Ben yapacak

Sinpaş’ın Ataşehir’deki yeni projesi Sinpaş Time, adeta bir saat kulesi gibi tasarlandı. Şirket, üzerinde büyük bir saat bulunan 34 katlı binasıyla, Londra’daki Big Ben gibi bölgenin simgesi olacak bir yapı inşa etmeyi hedefliyor
Sinpaş, Ataşehir'de yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) komşu üçüncü projesine start verdi. Bölgede daha önce SinpaşPalas ve Sinpaş Finans Şehir projelerini inşa eden şirket, yeni projesi SinpaşTime'ı satışa sundu. 34 katlı kulesinin tepesindeki saatle, Londra'daki Big Ben gibi bölgenin simgesi olması hedefiyle inşa edilen proje, 891 milyon lira yatırım değeriyle hayata geçiriliyor. Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut SefaÇelik, Sinpaş Time'ın kule bölümünde 296 rezidans dairenin yer alacağını belirterek, "Projede ayrıca 480 konut, 121 ofis ve home ofis, 7 villa ve 33 dükkanın bulunacağı bir alışveriş caddesi de yer alacak" dedi. Sinpaş Time'da 50 metrekareden 500 metrekareye kadar değişik konut tiplerinin bulunacağını anlatan Çelik, rezidans dairelerde metrekare fiyatlarının ortalama 9 bin lira, konutlarda ise ortalama 8 bin 500 lira olduğunu açıkladı. Sinpaş Time'ın Sinpaş Finans Şehir ile İFM'nin arasındaki 57 bin metrekarelik arsada yükseldiğini ifade eden Mahmut Sefa Çelik, projenin aynı zamanda Mimar Sinan Camii'nin karşısında yer aldığını söyledi. Sinpaş Time'ın beklentileri karşılayacak kusursuz bir karma proje örneği olarak geliştirildiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi:
ÖZEL TASARIM PARK "Sinpaş Time'ın alışveriş caddesinde, seçkin markalarla süpermarket, kafe ve restoranların da yer aldığı 33 ticari ünite bulunacak. Sinpaş Time'da yaşayanlar, 36 bin metrekarelik Şehir Parkı'ndan yararlanabilecek. Projede ayrıca çocuklar için büyük bir oyun parkı yer alıyor. Özel olarak tasarlanan Parky'de anne ve çocuk salıncakları, tırmanma grupları, trambolin, tahterevalli, döner zıp zıp, fıskiyeli su parkı, kum oyun alanı, kara tahta boyama ve graffiti duvarları, aynalı yansıma duvarları, piyano basamaklar gibi aktiviteler yer alacak."
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