İstanbul’un en pahalısı Beşiktaş

İstanbul'da konut metrekare satış fiyatlarının en yüksek olduğu 10 ilçenin sırasıyla Beşiktaş, Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Adalar, Beyoğlu ve Ataşehir olduğu kaydedildi. Endeksa.com verilerine göre; konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe unvanına sahip Beşiktaş'ta, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 219 lira olarak belirlendi. Ortalama konut satış fiyatının da 2 milyon 511bin 135 lira olduğu Beşiktaş'ta, yatırım geri dönüş süresi ise 34 yıl. Sarıyer'de ortalama konut metrekare fiyatı 12bin 751 lira, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon652 bin 208 lira olurken; Bakırköy'de ortalama metrekare fiyatı 8 bin 749 lirayı, ortalama konut fiyatı ise 1 milyon 242 bin 358 lirayı buluyor. Kadıköy'de de ortalama verilerle metrekare fiyatının 7 bin 208 lira, konut fiyatının ise 937 bin40 lira olduğu açıklandı.
EN UCUZ ESENYURT İstanbul'da konut fiyatının en düşük olduğu ilçe ise Esenyurt. Kent genelinde konut fiyatlarının en düşük ilçeler sıralamasında Esenyurt'u Sultanbeyli, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca izliyor. Ortalama değerlerle Esenyurt'ta metrekare fiyatı 2 bin 193lira, konut fiyatı 230 bin 265 lira olarak tespit edildi. Sultanbeyli'de ise metrekare fiyatı 2 bin228 lira, konut fiyatı 245 bin 80 lira ortalama değerlerde seyrediyor. Arnavutköy'de ortalama metrekare fiyatı 2 bin 316 lira, ortalama konut fiyatı 296 bin 448 lira düzeyinde. Ortalama değerlerle Silivri'de metrekare fiyatı 2 bin 417lira, konut fiyatı 403 bin lira olarak belirlenirken; Çatalca'da 2 bin 420 lira metrekare, 331 bin 540 lira konut fiyatı olduğu açıklandı.
BEYOĞLU'NDA METREKARESİ 5 BİN 737 LİRA Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy'den sonra konut fiyatlarının en yüksek olduğu 7 ilçedeortalama değerlerle konutfiyatları şöyle: "Beykoz'da metrekare fiyatı 7 bin 148 lira, TL, konut fiyatı 1 milyon 608 bin 300 lira; Şişli'de metrekare fiyatı 6 bin 869 lira, konut fiyatı 769 bin 328 lira; Üsküdar'da konut metrekare satış fiyatı 6 bin 751 lira, konut fiyatı 985 bin 646 lira; Adalar'da metrekare fiyatı 6 bin 138 lira, konut fiyatı 932 bin 976 lira; Beyoğlu'nda metrekare fiyatı 5 bin 737 lira, satış fiyatı 562 bin 226 lira; Ataşehir'de metrekare fiyatı 4 bin 443 lira, konut fiyatı 497 bin 616 lira."
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