Her isteyen konut üretmesi
İnşaat sektöründe sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ‘Her isteyen, istediği kadar konut projesi üretememeli’ dedi
SERMAYE YETERLİLİĞİ
Konut sektörüne getirilecek sınırlandırmanın sermaye yeterliliği kriteri açısından da geçerli olmasını isteyen Timur, şunları söyledi: "Örneğin Merkez Bankası'nın elinde bir veri seti var, ona göre kararını veriyor. Peki, biz gayrimenkul şirketlerinde neye göre karar vereceğiz? Yapılacak projenin toplam aktif büyüklüğe göre mi belirlenmesi gerekiyor? Böyle bir düzenleme geldiği zaman 5 proje yerine 3 proje yaparsın, daha sağlıklı bir durum oluşur."
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur
3.4 MİLYAR LİRALIK YENİ PROJE
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, şirketin arsa stoğunun büyük kısmının İstanbul'da olduğunu belirterek, "Ankara gibi yerlerde de arsalarımız var. İstanbul'da çeşitli yerlerde örneğin Beykoz'da kentsel dönüşümle arsa satın aldığımız, 300 dönüme yakın bir arsamız; Maltepe'de büyük bir arsamız var. Bodrum'da yeni arsalar alıyoruz. 2 tane Gündoğan'da arsaya girdik" dedi. Bu yıl 3.4 milyar lira değeri olan yeni projeleri art arda açıklayacaklarını anlatan Timur, Bodrum Gölköy'un yanı sıra İstanbul'da Bahçelievler, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'deki projelere başladıklarını ayrıca Kandilli projesinin lansmanını yapacaklarını söyledi.
KASA SAĞLAM
2017 yılını bin 950 konut satışı ve 1.5 milyar lira ciroyla kapatan Nef, 2018'de 2.1 milyar lira ciro hedefliyor. Erden Timur, şirketin kasasında düzenli olarak 250 milyon ile 450 milyon lira arasında likidite tuttuklarını açıkladı. Timur, "Hem o kadar iş yapmanız hem de likidite tutmanız lazım. En iyi sattığınız inşaatı bile finanse etmek zorundasınız" dedi.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: Nef İcra Kurulu , Erden Timur , İstanbul , Ankara
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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