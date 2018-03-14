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Her isteyen konut üretmesi

İnşaat sektöründe sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Başkanı ‘Her isteyen, istediği kadar konut projesi üretememeli’ dedi

Her isteyen konut üretmesi
Markalı gayrimenkul sektörünün önde gelen firması Nef, son dönemde hem sponsorluk hem de iş ortaklıklarıyla gündemde. Şirket, son dönemde Galatasaray, FC Barcelona kulüpleri sponsorluğunun yanı sıra İş GYO, Fiba-Özyeğin, EBRD gibi kurum ve şirketlerle iş ortaklıklarına imza attı. Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, inşaat sektöründe sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekerek, "Her isteyen, istediği kadar konut projesi üretememeli" dedi. Bu konuda bir sınır getirilmesi gerektiğini vurgulayan Timur, "Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinin birçoğunda var. Sınırlandırma hem adet hem de dağılım açısından olmalı" diye konuştu. Devletin her konuda ihtiyaç envanterine sahip bulunduğunu anlatan , gereğinden fazla ya da ihtiyaç olmayan, tercih edilmeyen tipte konut üretimini engellemek için bir düzenleme yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.

SERMAYE YETERLİLİĞİ
Konut sektörüne getirilecek sınırlandırmanın sermaye yeterliliği kriteri açısından da geçerli olmasını isteyen Timur, şunları söyledi: "Örneğin Merkez Bankası'nın elinde bir veri seti var, ona göre kararını veriyor. Peki, biz gayrimenkul şirketlerinde neye göre karar vereceğiz? Yapılacak projenin toplam aktif büyüklüğe göre mi belirlenmesi gerekiyor? Böyle bir düzenleme geldiği zaman 5 proje yerine 3 proje yaparsın, daha sağlıklı bir durum oluşur."


Başkanı Erden Timur

3.4 MİLYAR LİRALIK YENİ PROJE
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, şirketin arsa stoğunun büyük kısmının 'da olduğunu belirterek, " gibi yerlerde de arsalarımız var. İstanbul'da çeşitli yerlerde örneğin Beykoz'da kentsel dönüşümle arsa satın aldığımız, 300 dönüme yakın bir arsamız; Maltepe'de büyük bir arsamız var. Bodrum'da yeni arsalar alıyoruz. 2 tane Gündoğan'da arsaya girdik" dedi. Bu yıl 3.4 milyar lira değeri olan yeni projeleri art arda açıklayacaklarını anlatan Timur, Bodrum Gölköy'un yanı sıra İstanbul'da Bahçelievler, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa ve Çekmeköy'deki projelere başladıklarını ayrıca Kandilli projesinin lansmanını yapacaklarını söyledi.

KASA SAĞLAM
2017 yılını bin 950 konut satışı ve 1.5 milyar lira ciroyla kapatan Nef, 2018'de 2.1 milyar lira ciro hedefliyor. Erden Timur, şirketin kasasında düzenli olarak 250 milyon ile 450 milyon lira arasında likidite tuttuklarını açıkladı. Timur, "Hem o kadar iş yapmanız hem de likidite tutmanız lazım. En iyi sattığınız inşaatı bile finanse etmek zorundasınız" dedi.


YAVUZ KARAMAN
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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