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    • Ekonomi
    • 07.05.2020 16:31
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    • 07.05.2020 16:36
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    Araç sahiplerine iyi haber! İndirim geldi | 8 Mayıs 2020 motorin fiyatları

    Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası motorinin litre fiyatına 7 kuruşluk bir indirim geldi.

    Araç sahiplerine iyi haber! İndirim geldi

    Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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