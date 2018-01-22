Toyota Yaris’in en delisi GRMN

Motorsporlarına 17 yıl aradan sonra tekrar dönen Toyota, WRC'den ilham alarak ürettiği Yaris GRMN ile segmentinde performans çıtasını daha da yukarıya taşıyor. Ralli aracı ile standart Yaris arasında köprü kuran Yaris GRMN, sadece 400adet üretildi. Bu araçlar online ön satışa çıktıktan sonra 3 gün içinde tamamen tükendi. Yaris GRMN'nin motoru, spor otomobil üreticisi Lotus tarafından modifiye edildi. GRMN, 1.8 litrelik kompresörlü motoru, 212 HP güç ve 250 Nm tork üretimiyle öne çıkıyor. Yaris GRMN'nin maksimum hızı ise 230km/s ile sınırlandırıldı.
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