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Yaris’in en delisi

Toyota Yaris’in en delisi GRMN
Motorsporlarına 17 yıl aradan sonra tekrar dönen Toyota, WRC'den ilham alarak ürettiği Yaris GRMN ile segmentinde performans çıtasını daha da yukarıya taşıyor. Ralli aracı ile standart Yaris arasında köprü kuran Yaris GRMN, sadece 400 adet üretildi. Bu araçlar online ön satışa çıktıktan sonra 3 gün içinde tamamen tükendi. Yaris 'nin motoru, spor otomobil üreticisi Lotus tarafından modifiye edildi. GRMN, 1.8 litrelik kompresörlü motoru, 212 HP güç ve 250 Nm tork üretimiyle öne çıkıyor. Yaris GRMN'nin maksimum hızı ise 230 km/s ile sınırlandırıldı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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