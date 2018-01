Peugeot’da hedef büyük

2017'de gerçekleştirdiği 40 bin 482 adetlik satışla Türkiye pazarında şimdiye kadarki en yüksek satış rakamına ulaştı. Satışların 29 bin 981 adedini binek, 10 bin 501 adedini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Böylece Peugeot'nun Türkiye otomobil ve hafifi ticari araç pazarındaki payı yüzde 4.2 oldu. Ayrıca Türkiye otomotiv pazarı 2016'ya göre yüzde 2.8 daralırken, Peugeot Türkiye'nin satışlarıarttı. Peugeot; hem binek araç pazarında hem de toplam pazarda satışını en çok artıran ikinci marka oldu."2017, Peugeot markası için tarihi bir başarı yılı oldu. Son 10 yılın en yüksek otomobil satışını gerçekleştirdiğimiz bu sonuçlar, pazarın daraldığı, olumsuz bir ortamda mükemmel bir performans sergileme kabiliyetimizi gösteriyor. Bu başarı, grubun hayata geçirmiş olduğu işletme verimliliği iyileştirmesi ve ekiplerimizin Push to Pass planına odaklanmasının yansımasının bir göstergesidir. Türkiye'de lanse etmiş olduğumuz yeni ürünlerin ve yetkili satıcı teşkilatımızın katkısıyla her geçen gün kârlı ve sürdürülebilir büyüme koşullarını iyileştirmeye devam edeceğiz. Otomotiv pazarının 2018'de de 2017'ye benzer bir seyir göstereceğini düşünüyoruz. 2018'in özellikle perakende satış yaklaşımı ile tüm yetkili satıcılarımızla birlikteolacağına inancımız tamdır" dedi. Peugeot Türkiye, Push to Pass stratejisi çerçevesinde 2021'e kadar yüzde 8 pazar payı ve 87 bin adetlik satış ile satış sıralamasında ilk 5 markadan biri olmak ve ithal markalar arasında ise ikinci sıraya yerleşmek gibi hedeflerden oluşan orta vadeli planlarını açıkladı.