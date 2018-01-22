Nissan’dan SUV sentezi

NIssan, 2018 KuzeyAmerika OtomobilFuarı'nda sergilediğiXMotion Concept ileUzak Doğu ile Batı'nınfarklı ihtiyaç ve anlayışlarınıbir araya getiren bir SUVçalışmasını sergiledi.Son derece sert ve güçlühatlarıyla dikkat çekenXMotion Concept'iniç mekanı ilk bakıştasade gibi görünse dedetaylara inildiğindekarmaşık bir yapınınolduğu anlaşılıyor. NissanIntelligent Mobility adıverilen elektronik desteksistemlerinin gelişmişhaliyle entegre edildiği 6kişilik XMotion Concept,Nissan'ın yakın gelecekteyollara çıkacak SUV vecrossover modellerininön gösterimi olaraknitelendirilebilir.Özellikle de geleceknesil Qashqai veX-Trail'da XMotionConcept'ten taşınacakhatlar, çizgiler vetasarım öğeleri görmeksürpriz olmaz.
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