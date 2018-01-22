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’dan sentezi

Nissan’dan SUV sentezi
NIssan, 2018 Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda sergilediği XMotion Concept ile Uzak Doğu ile Batı'nın farklı ihtiyaç ve anlayışlarını bir araya getiren bir çalışmasını sergiledi. Son derece sert ve güçlü hatlarıyla dikkat çeken XMotion Concept'in iç mekanı ilk bakışta sade gibi görünse de detaylara inildiğinde karmaşık bir yapının olduğu anlaşılıyor. Nissan Intelligent Mobility adı verilen elektronik destek sistemlerinin gelişmiş haliyle entegre edildiği 6 kişilik XMotion Concept, 'ın yakın gelecekte yollara çıkacak SUV ve crossover modellerinin ön gösterimi olarak nitelendirilebilir. Özellikle de gelecek nesil Qashqai ve X-Trail'da XMotion Concept'ten taşınacak hatlar, çizgiler ve tasarım öğeleri görmek sürpriz olmaz.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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