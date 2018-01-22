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30 milyon euroya Tourismo’yu baştan yarattı

Mercedes- Benz Türk 30 milyon euroya Tourismo’yu baştan yarattı
Günümüzde yatırım miktarı 1.4 milyar euroyu aşan ve 'deki yarım asırlık otobüs üretim tarihinde birçok yeniliğe imza atan Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo otobüslerinin 3 ana modelini tanıttı. otobüsleri Hoşdere Fabrikası'nda 30 milyon euro Ar-Ge yatırımıyla, Türk mühendislerin 165 bin 400 saat çalışmasıyla 3.5 yılda geliştirildi. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Yeni Tourismo'lar üstün teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek" dedi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Alper Kurt ise "Portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı yeni donanımlar ile güçlendirdik" şeklinde konuştu.


Alper Kurt (solda) ve Süer Sülün, yeni Tourismo'ları tanıttı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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