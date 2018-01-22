Mercedes- Benz Türk 30 milyon euroya Tourismo’yu baştan yarattı

Günümüzde yatırım miktarı 1.4 milyar euroyu aşan ve Türkiye'deki yarım asırlık otobüs üretim tarihinde birçok yeniliğe imza atan Mercedes-Benz Türk, yenilediği Tourismo otobüslerinin 3 ana modelini tanıttı. Yeni Tourismo otobüsleri Hoşdere Fabrikası'nda 30 milyon euro Ar-Ge yatırımıyla, Türk mühendislerin 165 bin 400 saat çalışmasıyla 3.5 yılda geliştirildi. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı SüerSülün, "Yeni Tourismo'lar üstün teknolojisi, benzersiz tasarımı, dinamik ve güçlü görüntüleri ile tüm dikkatleri üzerine çekecek" dedi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü AlperKurt ise "Portföyümüzü pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Tourismo 15 RHD, Tourismo 16 RHD ve Tourismo 16 RHD 2+1 araçlarımızı yeni donanımlar ile güçlendirdik" şeklinde konuştu.
Alper Kurt (solda) ve Süer Sülün, yeni Tourismo'ları tanıttı.
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