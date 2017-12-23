2018’de inşaatın yönünü faiz ve dönüşüm belirleyecek

2017'yi sektöre verilen teşvikler, konut satın alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınması, gayrimenkul sertifikası gibi yeni uygulamalarla hareketli ve verimli geçiren inşaat sektörünün 2018'de yönünü, faiz oranlarının izleyeceği seyir ve kentsel dönüşüm belirleyecek. Sektör temsilcileri, kentsel dönüşümün inşaat sektörüne kazandırdığı ivmenin, yeni düzenlemelerle 2018'de daha da artmasını bekliyor. Orta ve ortanın altında yoğun bir konut talebi olduğuna dikkat çeken inşaatçılar, buradaki talebin alıma geçmesi için konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi gerektiği görüşünde. Sektör temsilcileri, son dönemde düşüş gösteren lüks konut talebinin ise yatırım amacıyla konut almak isteyen yerli ve yabancı yatırımcı tarafından destekleneceğini belirtiyor.



HAREKETLİLİK İLE FİYATLAR ARTAR

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, orta ve orta alt grupta konut ihtiyacının sürdüğünü, orta üst segmente ise yatırım için konut alanların ve yabancıların talebi canlı tutacağını söyledi. Kentsel dönüşümündeki yeni düzenlemelerin sektöre olumlu yansıyacağını anlatan Yetgin, konut fiyatlarındaki ve satışındaki artışın devam edeceğini kaydetti.



YÜZDE 1'İN ALTINA GERİLEMELİ

■ Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yeni düzenlemelerle birlikte kentsel dönüşümün 2018'e damgasını vuracağını belirtti. Konut satış ve kira fiyatlarının yukarı yönlü seyrini devam ettireceğini kaydeden Kabadayı, "Konuta olan yoğun talebin daha fazla satışa dönmesi için kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşmesi en kritik konu" dedi.



YENİ REKORLAR GELECEK

■ Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kentsel dönüşüm projelerinin inşaat sektöründe yeni alanlar açtığını belirterek, "Eğer kentsel dönüşüm planlı şekilde yapılır ve önümüzdeki 10 yıl içinde hızlıca ilerlerse sektöre ciddi bir ivme kazandırır" dedi. Son dönemde konut satışlarında rekor üstüne rekor kırıldığını hatırlatan Ziya Yılmaz, bu seyrin 2018'de de devam edeceğini ifade etti.



TALEP DEVAM EDECEK

Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Türkiye'deki kentsel dönüşüm ihtiyacıyla birlikte konut ihtiyacının da devam edeceğini vurguladı. Önümüzdeki yıllarda konut sektöründeki hareketliliğin süreceğini ifade eden Çelik, "Gayrimenkul sektörü 2018 yılında üretim, istihdam ve ciro açısından büyümesini sürdürecek" açıklamasında bulundu.



YAVUZ KARAMAN