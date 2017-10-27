Bahçekent’e hayat verecek

700 MİLYONLUK YATIRIM
Daire fiyatlarının 220 bin liradan başladığı projede, 30 Kasım'a kadar devam edecek olan 'Biz bize yeteriz' kampanyası kapsamında firma bünyesinde 42 ay vade farksız taksitlendirme yapılıyor. Peşin alımlarda ise yüzde 5 indirim imkanı sunuluyor. Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala, Avrupark Hayat'ın yaklaşık 700 milyon liralık bir yatırımla inşa edileceğini belirterek, projede 12 blokta 63 ile 174 metrekare arasında değişen 21 daire tipi yer aldığını söyledi. Pala, "1+1 den 4+1'e kadar uzanan dairelerin metrekare fiyatları 3 bin 675 liradan başlıyor" açıklamasında bulundu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum da Avrupark Hayat projesiyle İstanbul'un yeni çekim merkezlerinden biri olan Bahçekent'in daha modern bir çehreye kavuşacağı kaydetti. Proje kapsamında 2 lise, 5 ilkokulortaokul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 3 camiyi de tamamlamış olacaklarını anlatan Kurum, "Avrupark Hayat'ın yüzde 25'i daha lansman öncesinde satıldı. Bugünün koşullarında çok iyi bir satış oranına erişildi" dedi.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, zorlu geçen 2016 yılının olumsuz etkilerinin 2017 yılında önemli ölçüde arka planda kaldığını söyledi. Türkiye'nin, dünyadaki gelişmeler de göz önüne alındığında önemli bir gelişim kaydettiğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu: "Bunun en somut göstergesi de ikinci çeyrekte yüzde 5.1 büyüyen ülke ekonomimiz ve Eylül'de yıllık yüzde 28.8 artış gösteren konut fiyatları oldu. Yıl sonuna kadar bu olumlu tablonun devam edeceğine, 8 milyar lira ciro, 2 milyar lira kâr hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz."
YAVUZ KARAMAN
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