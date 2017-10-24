Yılda 18 milyon kişiyi Vadi'ye çekecek

İstanbul’da sanayi dönüşümünün en güzel örneklerinden biri olan Ayazağa’daki Vadistanbul projesinin AVM’si de açıldı. Ayda 1.5 milyon ziyaretçi beklenen projenin bölgede önemli bir çekim merkezi olması bekleniyor
İstanbul yeni bir AVM'ye daha kavuştu. Artaş İnşaat ve Investİnşaat ortaklığıyla Evyap'ın eski fabrika arsalarında hayata geçirilen Vadistanbul AVM, 103 bin metrekare alan üzerinde inşa edildi. 760 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi ve Belgrad Ormanı'nın yanı başındaki yeme ve içme alanlarıyla donatılan AVM, Vadistanbul'un 2. etabı kapsamında yapıldı. Alışılagelmiş AVM anlayışının ötesinde, konsepti 4. nesil olarak nitelendirilen Vadistanbul AVM, yeme içme alanındaki çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Vadistanbul AVM'nin yüzde 23'lük bölümü yeme ve içme alanlarına ayrıldı. Vadistanbul projesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi dönüşümlerinden birine imza atıldı. 300 bin metrekare ofis alanı ve otelin de yer aldığı proje Maslak'ın, Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi'nin alternatifi haline geldi. Proje kapsamında toplam bin 915 konut da yer alıyor. Park etabının tamamlanmasıyla projenin tamamında 30 bin kişinin çalışması ve 10 bin kişinin yaşaması bekleniyor.
HAVARAYLA BAĞLANIYOR Türkiye'nin ilk özel havarayı da Vadistanbul projesi kapsamında Artaş İnşaat ve Invest İnşaat'ın 15 milyon euroluk yatırımıyla hayat buldu. Kendi içinde bir kent olarak geliştirilen Vadistanbul, havaray ile metro ağına Seyrantepe durağından bağlanıyor. Havaray, 2 dakikada Seyrantepe Metrosu'ndan Vadistanbul AVM'nin food court katına doğrudan erişim sağlıyor.
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