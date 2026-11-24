Ankara'da sıfır aldığı otomobili arızalar nedeniyle 9 kez servise götüren tüketici, tavandaki boya dökülmesini fark edince markanın yetkili servisine başvurdu. Yetkili servisin boya dökülmesini kullanıcı hatası sayması üzerine tüketici, otomobilin aynı marka ve tipte, sıfır kilometre ve ayıpsız bir araçla değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, tüm masrafları davalılara ait olmak üzere aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.