9 kez servise giden sıfır otomobil için emsal karar! Boya kusurunda Yargıtay son noktayı koydu
Ankara'da sıfır kilometre aldığı otomobili arızalar nedeniyle defalarca servise götüren tüketici, tavandaki boya dökülmesi üzerine hukuk mücadelesi başlattı. Yargıtay'dan araç sahiplerini yakından ilgilendiren emsal karar çıktı.
Giriş Tarihi:
Ankara'da sıfır aldığı otomobili arızalar nedeniyle 9 kez servise götüren tüketici, tavandaki boya dökülmesini fark edince markanın yetkili servisine başvurdu. Yetkili servisin boya dökülmesini kullanıcı hatası sayması üzerine tüketici, otomobilin aynı marka ve tipte, sıfır kilometre ve ayıpsız bir araçla değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Mahkeme, tüm masrafları davalılara ait olmak üzere aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.
TALEP UYGUN BULUNDU
Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, bilirkişi raporlarında aracın tavanında 5 noktada boya bozulması saptandığını belirtti. Daire, tüketicinin değişim talebini hakkaniyete uygun buldu. Yargıtay da kararı oy birliğiyle onadı.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Ekonomi