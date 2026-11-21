Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım işlem haftası, BIST 100 endeksindeki hisseler açısından birbirinden oldukça farklı tablolara sahne oldu. Haftalık işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şirketler ile en sert düşüşü yaşayan hisseler netlik kazandı. Haftanın genelinde pozitif tarafta kalan hisseler arasında sınırlı sayıda şirket öne çıkarken, listenin ilk sırasında yer alan hisse diğerlerinden belirgin bir farkla ayrıldı.

Türk Hava Yolları, yüzde 2,73’lük artışla kazananlar sıralamasında ikinci oldu. | Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir. ZİRVEDE AÇIK ARA FARK: BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI 16-20 Kasım haftasında BIST 100 endeksinde en yüksek performansı yüzde 13,82'lik yükselişle Ege Gübre (EGGUB) sergiledi. Sıralamanın devamında havacılık ve otomotiv sektöründen hisseler yer alsa da getiri oranları daha sınırlı kaldı. Haftayı artıda kapatan ve en çok kazandıran hisseler şöyle sıralandı: 16-20 KASIM • BIST 100 KAZANANLAR 01 Ege Gübre (EGGUB): Yüzde 13,82 yükselişle haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. 02 Türk Hava Yolları (THYAO): Yüzde 2,73 değer kazanarak ikinci sırada yer aldı. 03 Tofaş (TOASO): Yüzde 1,44 getiriyle haftanın en fazla yükselen üçüncü hissesi olarak öne çıktı. 04 Pegasus (PGSUS): Yüzde 0,84 artış kaydederek listenin dördüncü sırasına yerleşti.