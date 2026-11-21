Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım bilançosu! En çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım haftasının tamamlanmasıyla birlikte BIST 100 endeksindeki hisselerin performans tablosu netlik kazandı. Haftalık bazda yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şirket yüzde 13,82 yükselişle rakiplerinden açık ara ayrılırken, onu izleyen hisselerde artışlar daha sınırlı kaldı. Kayıp tarafında ise beş hissede yüzde 10'u aşan sert geri çekilmeler yaşandı.
Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım işlem haftası, BIST 100 endeksindeki hisseler açısından birbirinden oldukça farklı tablolara sahne oldu. Haftalık işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şirketler ile en sert düşüşü yaşayan hisseler netlik kazandı.
Haftanın genelinde pozitif tarafta kalan hisseler arasında sınırlı sayıda şirket öne çıkarken, listenin ilk sırasında yer alan hisse diğerlerinden belirgin bir farkla ayrıldı.
ZİRVEDE AÇIK ARA FARK: BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI
16-20 Kasım haftasında BIST 100 endeksinde en yüksek performansı yüzde 13,82'lik yükselişle Ege Gübre (EGGUB) sergiledi. Sıralamanın devamında havacılık ve otomotiv sektöründen hisseler yer alsa da getiri oranları daha sınırlı kaldı.
Haftayı artıda kapatan ve en çok kazandıran hisseler şöyle sıralandı:
KAYIP LİSTESİNDE YÜZDE 10'U AŞAN SERT GERİ ÇEKİLMELER
Aynı işlem haftasında negatif ayrışan hisselerde ise kayıpların yüzde 10 sınırını aştığı görüldü. Haftanın en sert düşüşünü yaşayan CVK Maden'in ardından gelen dört hissede de çift haneli geri çekilmeler dikkat çekti.
16-20 Kasım haftasında BIST 100 endeksinde en fazla değer kaybeden hisseler şu şekilde kaydedildi:
Astor Enerji (ASTOR): Yüzde 11,11 gerilemeyle haftayı en çok kaybettiren dördüncü hisse olarak tamamladı.
Türkiye Sigorta (TURSG): Yüzde 10,94 düşüşle kayıp listesinin beşinci sırasında bulundu.