Havaların soğumasıyla kayak sezonu yaklaştı. Rezervasyonlar başlarken, sektör temsilcileri de sezonun verimli geçeceğini ifade etti. Yeni sezonda fiyatlar her bütçeye uygun şekilde sıralanıyor. Oda ücretleri; otelin hizmet kapasitesine ve işletmenin kayak merkezine olan mesafesine göre değişkenlik gösteriyor.

MERKEZE MESAFESİ ÖNEMLİ

Palandöken'de fiyat makası oldukça fazla. İki kişi için gecelik oda fiyatları 6 bin 500 liradan başlıyor, 80 bin liraya kadar ulaşıyor. Premium hizmet almak isteyenler için fiyatlar yükselirken, kayak merkezine mesafesi fazla olan otellerde fiyatlar 2 bin liraya kadar düşüyor. Uludağ'da da ise kayak merkezine yakın bölgedeki fiyatlar ise 2 kişilik bir oda için 10 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Erciyes'te 5 bin 800 liraya da oda bulunabiliyor, 110 bin liraya da... Kartalkaya'da ise 2 kişilik oda için gecelik fiyatlar 6 bin liradan başlıyor, 72 bin liraya kadar çıkıyor.

ÜCRETE NELER DAHİL?



Uludağ otellerinde ortalama yüzde 30-40'a varan fiyat artışları görüldüğünü anlatan bir otelin satış sorumlusu Berk Söz, "Konaklama paketlerine sabah kahvaltısı, öğle yemeği, beş çayı, akşam yemeği ve gece çorbası dahil. Misafirler ekstra yemek ücreti ödemiyor. Ancak kayak takımı kiralama ve skipass ücretleri genellikle konaklama fiyatlarına dahil değil" dedi.