Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki "eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını" açıkladı.

GÜNLÜK 120 BİN VARİL HAM PETROL



Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Petrol Bakanı Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceğini belirtti.

Irak petrolü (Foto: AA)



HEDEF 500 BİN VARİL



İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

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