Irak-Türkiye petrol hattı yeniden devrede! İlk sevkiyat başladı: Hedef günlük 500 bin varil
Irak ile Türkiye arasındaki eski petrol boru hattında ham petrol sevkiyatı yeniden başladı. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, ilk aşamada günlük 120 bin varil petrol ihraç edileceğini duyurdu. Sevkiyat kapasitesinin kademeli olarak artırılması ve günlük 500 bin varile ulaşılması hedefleniyor.
Giriş Tarihi:
Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki "eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatına yeniden başlandığını" açıkladı.
GÜNLÜK 120 BİN VARİL HAM PETROL
Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, Irak Petrol Bakanı Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrolün ihraç edileceğini belirtti.
HEDEF 500 BİN VARİL
İhracat kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını aktaran Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Samet Baş Takvim.com.tr Ekonomi