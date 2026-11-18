Alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefiyle geliştirilen güvenli ödeme sistemi, araçların ardından taşınmazlar için de zorunlu oluyor. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen sistemin, 1 Aralık'tan itibaren taşınmazlarda da devreye alınması planlanıyor.

Taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi 1 Aralık'ta başlayacak şekilde planlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik hazırlıklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği hâlinde gerçekleştiriliyor. TKGM bilgi sistemleriyle bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanırken, bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. İşte kısa süre sonra hayata geçecek yeni sistemle ilgili merak edilen soruların yanıtları...