Ev alıp satacaklar dikkat! Tapuda güvenli ödeme sistemi 1 Aralık'ta zorunlu oluyor
Taşınmaz satışlarında da araçlardaki gibi güvenli ödeme sistemi uygulaması başlıyor. 1 Aralık'ta devreye alınması planlanan sistem ile konutta elden ödeme bitecek, taşınmaz mülkiyetiyle satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek.
Alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefiyle geliştirilen güvenli ödeme sistemi, araçların ardından taşınmazlar için de zorunlu oluyor. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen sistemin, 1 Aralık'tan itibaren taşınmazlarda da devreye alınması planlanıyor.
Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik hazırlıklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği hâlinde gerçekleştiriliyor. TKGM bilgi sistemleriyle bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanırken, bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar sürdürülüyor. İşte kısa süre sonra hayata geçecek yeni sistemle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
Taşınmaz satışlarında, satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir ödeme altyapısıdır. Türkiye'de taşınmaz satışlarında bedel çoğunlukla elden ödeniyor. Bu durum da alıcı ve satıcı taraflar açısından bazen ödememe ihtilaflarına yol açabildiği gibi işlemlerde güvensizlik oluşturabiliyor. Ayrıca tarafların yüksek meblağda nakit taşımasına neden olduğu için paranın çalınması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Sistem, bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla oluşturuldu.
NELER DEĞİŞECEK?
Alıcının ödediği para, taşınmazın tapuda devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçemeyecek.
Böylelikle taşınmaz mülkiyeti ile satış bedeli eş zamanlı el değiştirecek.
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Sistem, taşınmazın mülkiyetini devreden gayrimenkul sahibi (satıcı) ile bu taşınmazı satın alan alıcıyı kapsayacak.
Uygulama yalnızca gerçek kişilere değil, tüzel kişiler (şirketler ve benzeri) tarafından yapılan taşınmaz alım-satım işlemlerini de içerecek.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
Belirlenmiş bankalarda hesap açılarak satış bedeli buralarda bloke edilecek.
Vatandaşlar, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu dairesinde işlemlerini başlatacak.
İşlemler tamamlandıktan sonra tapu dairesinin onayıyla ödeme satıcının hesabına aktarılacak.
Satışta olumsuz bir durum yaşanırsa para güvenli şekilde ödeme hesabında kalacak ve işlem gerçekleşmezse ilgili tarafa iade edilecek.
Sistem üzerinden yapılan her işlemde kullanım bedeli alınacak. Kullanım bedeli, satıcıya aktarılan taşınmaz satış bedelinden mahsup edilecek.
EMLAKÇILAR SİSTEMDE NASIL YER ALACAK?
Güvenli ödeme süreci bankalar ve tapu işlemleri üzerinden yürütülecek.
Emlakçılar ise bu süreçte aracı ve yönlendirici konumunda yer alacak.
Bu kapsamda emlakçılar, alıcı ve satıcıyı bir araya getirecek, referans numarası ve sistem kullanımı konusunda yardımcı olabilecek, tarafları tapu ve ödeme adımlarına hazırlayabilecek.
Haftanın en çok kazandıran 11 hissesi!
Çalışma hayatında yeni çağın şifresi