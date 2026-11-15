Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran 11 hisse belli oldu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9-13 Kasım haftasını yüzde 3,14 yükselişle 11.842,82 puandan kapatırken hisseler arasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. DOGUB, KARCL ve GUNDG başta olmak üzere 7 hisse beş işlem gününde yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Havacılık ve enerji devleri haftayı artıda tamamlarken otomotiv ve gıda tarafındaki satış baskısı öne çıktı.
Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 işlem haftası genele yayılan alımlarla tamamlandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,14 değer kazanarak 11.842,82 puana yükseldi. Endeksteki bu pozitif kapanışla birlikte hem tüm borsa genelinde yüzde 60'ı aşan rekor primlerle yatırımcısına kazandıran şirketler hem de BIST 100 içerisinde haftaya damga vuran hisseler belli oldu.
HAFTALIK BAZDA YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE PRİM YAPAN HİSSELER
Borsa genelinde 9-13 Kasım haftasının en yüksek getirisini yüzde 60,85'lik yükselişle DOGUB sağladı. Onu yüzde 60,84 değer kazancıyla KARCL ve yüzde 60,78 primle GUNDG takip etti. Hafta boyunca üst üste tavan serileri yakalayarak yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan 11 hisse ve kapanış fiyatları şöyle sıralandı:
BIST 100 ENDEKSİNDE HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSESİ
Yatırımcıların yakından izlediği BIST 100 endeksi kapsamındaki dev şirketlerde ise enerji, kimya ve havacılık hisseleri öne çıktı. Endeks genelinde haftanın lideri yüzde 12,03 primle Zorlu Enerji olurken, BIST 100'de haftayı en yüksek kazançla kapatan 10 şirket şunlar oldu:
BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ
Endeksin haftayı yüzde 3'ün üzerinde kazançla kapatmasına karşın bazı lokomotif hisselerde kar satışları ve geri çekilmeler yaşandı. BIST 100 içerisinde haftanın en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 9,79'luk düşüşle Doğuş Otomotiv oldu. Haftayı ekside kapatan 9 BIST 100 hissesi ve kapanış fiyatları şöyle şekillendi: