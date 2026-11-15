Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 işlem haftası genele yayılan alımlarla tamamlandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,14 değer kazanarak 11.842,82 puana yükseldi. Endeksteki bu pozitif kapanışla birlikte hem tüm borsa genelinde yüzde 60'ı aşan rekor primlerle yatırımcısına kazandıran şirketler hem de BIST 100 içerisinde haftaya damga vuran hisseler belli oldu.

HAFTALIK BAZDA YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE PRİM YAPAN HİSSELER Borsa genelinde 9-13 Kasım haftasının en yüksek getirisini yüzde 60,85'lik yükselişle DOGUB sağladı. Onu yüzde 60,84 değer kazancıyla KARCL ve yüzde 60,78 primle GUNDG takip etti. Hafta boyunca üst üste tavan serileri yakalayarak yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan 11 hisse ve kapanış fiyatları şöyle sıralandı: BORSA GENELİ · 9-13 KASIM 2026 Haftanın yüzde 50 üzeri prim yapan hisseleri # HİSSE HAFTALIK DEĞİŞİM · KAPANIŞ 01 DOGUB Yüzde 60,85 · 41,66 TL 02 KARCL Yüzde 60,84 · 55,65 TL 03 GUNDG Yüzde 60,78 · 116,00 TL 04 ANELE Yüzde 60,70 · 11,04 TL 05 UFUK Yüzde 60,68 · 160,60 TL 06 BIGEN Yüzde 60,58 · 9,94 TL 07 IEYHO Yüzde 60,56 · 9,73 TL 08 MANAS Yüzde 59,64 · 3,56 TL 09 TEHOL Yüzde 58,26 · 1,82 TL 10 PEKGY Yüzde 57,29 · 1,51 TL 11 KTLEV Yüzde 52,47 · 7,41 TL