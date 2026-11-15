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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran 11 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 9-13 Kasım haftasını yüzde 3,14 yükselişle 11.842,82 puandan kapatırken hisseler arasında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. DOGUB, KARCL ve GUNDG başta olmak üzere 7 hisse beş işlem gününde yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. Havacılık ve enerji devleri haftayı artıda tamamlarken otomotiv ve gıda tarafındaki satış baskısı öne çıktı.

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Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran 11 hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 işlem haftası genele yayılan alımlarla tamamlandı. BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 3,14 değer kazanarak 11.842,82 puana yükseldi. Endeksteki bu pozitif kapanışla birlikte hem tüm borsa genelinde yüzde 60'ı aşan rekor primlerle yatırımcısına kazandıran şirketler hem de BIST 100 içerisinde haftaya damga vuran hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran 11 hisse belli oldu-2

HAFTALIK BAZDA YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE PRİM YAPAN HİSSELER

Borsa genelinde 9-13 Kasım haftasının en yüksek getirisini yüzde 60,85'lik yükselişle DOGUB sağladı. Onu yüzde 60,84 değer kazancıyla KARCL ve yüzde 60,78 primle GUNDG takip etti. Hafta boyunca üst üste tavan serileri yakalayarak yüzde 50'nin üzerinde değer kazanan 11 hisse ve kapanış fiyatları şöyle sıralandı:

BORSA GENELİ · 9-13 KASIM 2026
Haftanın yüzde 50 üzeri prim yapan hisseleri
#
HİSSE
HAFTALIK DEĞİŞİM · KAPANIŞ
01
DOGUB
Yüzde 60,85 · 41,66 TL
02
KARCL
Yüzde 60,84 · 55,65 TL
03
GUNDG
Yüzde 60,78 · 116,00 TL
04
ANELE
Yüzde 60,70 · 11,04 TL
05
UFUK
Yüzde 60,68 · 160,60 TL
06
BIGEN
Yüzde 60,58 · 9,94 TL
07
IEYHO
Yüzde 60,56 · 9,73 TL
08
MANAS
Yüzde 59,64 · 3,56 TL
09
TEHOL
Yüzde 58,26 · 1,82 TL
10
PEKGY
Yüzde 57,29 · 1,51 TL
11
KTLEV
Yüzde 52,47 · 7,41 TL

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran 11 hisse belli oldu-3

BIST 100 ENDEKSİNDE HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSESİ

Yatırımcıların yakından izlediği BIST 100 endeksi kapsamındaki dev şirketlerde ise enerji, kimya ve havacılık hisseleri öne çıktı. Endeks genelinde haftanın lideri yüzde 12,03 primle Zorlu Enerji olurken, BIST 100'de haftayı en yüksek kazançla kapatan 10 şirket şunlar oldu:

BIST 100 · HAFTANIN LİDERLERİ
En çok yükselen 10 hisse
#
ŞİRKET
DEĞİŞİM
01
Zorlu Enerji · 1,49 TL
Yüzde 12,03
02
Aksa Akrilik · 11,05 TL
Yüzde 10,94
03
Pegasus Hava Taşımacılığı · 155,30 TL
Yüzde 9,68
04
Coca-Cola İçecek · 80,30 TL
Yüzde 9,62
05
MLP Sağlık · 466,00 TL
Yüzde 9,13
06
Turkcell · 97,00 TL
Yüzde 7,78
07
Kardemir Karabük · 38,90 TL
Yüzde 7,58
08
Alarko Holding · 109,10 TL
Yüzde 7,17
09
Vestel Elektronik · 13,71 TL
Yüzde 7,11
10
Türk Hava Yolları · 320,25 TL
Yüzde 7,02

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran 11 hisse belli oldu-4

BIST 100'DE HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Endeksin haftayı yüzde 3'ün üzerinde kazançla kapatmasına karşın bazı lokomotif hisselerde kar satışları ve geri çekilmeler yaşandı. BIST 100 içerisinde haftanın en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 9,79'luk düşüşle Doğuş Otomotiv oldu. Haftayı ekside kapatan 9 BIST 100 hissesi ve kapanış fiyatları şöyle şekillendi:

BIST 100 · RİSK EKRANI
Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri
#
ŞİRKET
DEĞİŞİM
01
Doğuş Otomotiv · 121,60 TL
Yüzde 9,79 düşüş
02
Ülker Bisküvi · 74,45 TL
Yüzde 9,37 düşüş
03
Gür-Sel Turizm · 253,50 TL
Yüzde 9,06 düşüş
04
CVK Maden · 13,27 TL
Yüzde 8,73 düşüş
05
Şok Marketler · 45,02 TL
Yüzde 7,06 düşüş
06
Reysaş Lojistik · 25,50 TL
Yüzde 6,73 düşüş
07
Borusan Yatırım · 1.224,00 TL
Yüzde 6,64 düşüş
08
Borusan Birleşik Boru · 637,50 TL
Yüzde 6,52 düşüş
09
Doğan Holding · 16,87 TL
Yüzde 6,38 düşüş

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