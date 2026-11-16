TBMM'de bu hafta yoğun mesai devam edecek. TBMM'ye geçen hafta sunulan torba kanun teklifi komisyonda görüşülecek. Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'î alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

TBMM'ye geçen hafta sunulan torba kanun teklifi komisyonda görüşülecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunun silinmesi öngörülüyor. Genel Kurulda ayrıca Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki tesislere rezervasyon hizmeti sunabilmesi için Turizm Bakanlığından izin belgesi alması gerekecek.

Genel Kurulda geçen hafta yeterli sayı olmadığı için oylanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi de oylamaya sunulacak.

Haber:Burcu Şen