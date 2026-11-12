Emlak vergisinde bu yılın ikinci taksit dönemi başlarken, evi olan emeklilere, ev kadınlarına ve işsizlere belli şartları sağlamaları hâlinde muafiyet imkânı bulunuyor. Peki, muafiyetten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2026'da emekli olanlar, şartları sağlamaları hâlinde 2027'de emlak vergisinden muaf olacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Muafiyetten kimler yararlanıyor?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) ile engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.

Çalışan emeklilere muafiyet var mı?

Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar, çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamıyor.