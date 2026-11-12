Emekliye 2027'de emlak vergisi muafiyeti: Tek ev ve 200 metrekare şartı kimleri kapsıyor?
2026'da emekli olanların emlak vergisi muafiyeti 2027'de başlayacak. Ancak her emekli bu haktan yararlanamıyor. Tek konut, gelir ve çalışma durumuna ilişkin şartlar, yeni yılda kimlerin vergi ödemeyeceğini belirliyor.
Emlak vergisinde bu yılın ikinci taksit dönemi başlarken, evi olan emeklilere, ev kadınlarına ve işsizlere belli şartları sağlamaları hâlinde muafiyet imkânı bulunuyor. Peki, muafiyetten kimler, nasıl yararlanıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Muafiyetten kimler yararlanıyor?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) ile engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri vergiden muaf.
Çalışan emeklilere muafiyet var mı?
Emekli olanların emlak vergisinde muafiyet kapsamında olması için herhangi bir işte çalışmamaları ilk şart. Emekli olup iş hayatında kalanlar, çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor. Ancak çalışmayı bıraktıklarında muafiyet devreye giriyor. Geçen yıl mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl vergi muafiyetinden faydalanamıyor.
Yeni emekli olanlar kapsamda mı?
Muafiyet, emekli olunan tarihi izleyen yıl itibarıyla başlıyor. Geçen yıl emekli olanlardan 200 metrekareyi geçmeyen tek evi olan ve çalışmayanlar bu yıl vergiden muaf. Bu yıl emekli olanlar için de muafiyet 2027 yılında uygulanmaya başlanıyor.
Konutta oturmak şart mı?
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da emlak vergisinde muafiyetten yararlanıyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyet kapsamında bulunmuyor.
Emekli çiftler ayrı evleri için muafiyetten yararlanır mı?
Eğer emekli çift, erkeğe ait evde oturuyor, kadına ait ev kirada ise sadece erkeğe ait ev için emlak vergisi muafiyeti uygulanıyor. Kadına ait ev kirada değilse iki ev için de muafiyet uygulanıyor.
EVİ OLANLAR DİKKAT
Yazlık evinde sürekli oturanlar vergi öder mi?
Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlıklar muafiyet kapsamında yer almıyor. Ancak emekliler burada sürekli oturursa muafiyetten yararlanıyor. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.
Hisseli konut 200 metrekareden büyükse muafiyet var mı?
Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için tek başına ya da hisseli olarak sahip olunan konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. 200 metrekareyi aşan evdeki hisse payı 200 metrekareden az olsa bile muafiyet uygulanmıyor.
İki evde hissesi olan muafiyetten yararlanır mı?
Birden fazla meskende hisseye sahip olanların muafiyetten yararlanma hakkı bulunmuyor.
Yeni ev için vergi verilir mi?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor. Yalnızca belediyeye bildirim yapıyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2027'de başlayacak.
Yurt dışından emekli olanlara muafiyet var mı?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödüyor.
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