Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile ayrı ayrı görüşen Şimşek, finansman anlaşmalarına ilişkin açıklamasında, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi. Görüşmelerde Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, devam eden projeler ve gelecek dönemde iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. UNDP ile yapılan görüşmenin ana gündemini ise İklim Uygulama Köprüsü oluşturdu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen ʺKüresel Finans Zirvesiʺ başlıklı oturuma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso (solda) konuşmacı olarak katıldı. (Fotoğraf: AA) DÜNYA BANKASI PORTFÖYÜNDE TÜRKİYE İLK SIRADA Türkiye, Dünya Bankası Grubunun en önemli finansman ortakları arasında yer alıyor. Eylül 2026 itibarıyla aktif portföy büyüklüğünde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasında (IBRD) dünyada ilk, Uluslararası Finans Kurumunda (IFC) ise üçüncü sırada bulunuyor. IBRD'nin Türkiye'deki aktif portföyü 43 projeyle 23 milyar dolara ulaştı. IFC'nin 6,7 milyar dolarlık portföyünde ise 3,8 milyar dolarla finans sektörü ilk sırada yer aldı. İmalat ve tarım 1,7 milyar dolar, altyapı 820 milyon dolar, yatırım fonları ise 400 milyon dolarlık paya sahip oldu. ÜÇ YILLIK FİNANSMAN HEDEFİ 28 MİLYAR DOLARI AŞTI Dünya Bankası Grubunun Türkiye için hazırladığı 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi, Nisan 2024'te onaylandı. İlk üç yıl için 18 milyar dolarlık finansman öngörülürken IBRD, IFC ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) aracılığıyla sağlanan finansman 28 milyar doları aştı. Bu tutarın 14,9 milyar doları, garantiler dahil Ekim 2026 itibarıyla IBRD tarafından onaylandı. IBRD'nin Türkiye'ye taahhütleri 2026 mali yılında 5,6 milyar dolara ulaşırken 2027 mali yılı için 2,3 milyar dolarlık taahhüt planlandı. IFC'nin kendi kaynaklarından sağladığı ve harekete geçirdiği finansman ise 14,7 milyar dolar oldu.