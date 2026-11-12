Türkiye'nin uluslararası finansmanında yeni adım: Dört kuruluşla 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, COP31 kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza atıldığını açıkladı. Türkiye'nin Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) portföyündeki güçlü konumu da görüşmelerde öne çıktı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi.
Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile ayrı ayrı görüşen Şimşek, finansman anlaşmalarına ilişkin açıklamasında, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.
Görüşmelerde Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, devam eden projeler ve gelecek dönemde iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. UNDP ile yapılan görüşmenin ana gündemini ise İklim Uygulama Köprüsü oluşturdu.
DÜNYA BANKASI PORTFÖYÜNDE TÜRKİYE İLK SIRADA
Türkiye, Dünya Bankası Grubunun en önemli finansman ortakları arasında yer alıyor. Eylül 2026 itibarıyla aktif portföy büyüklüğünde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasında (IBRD) dünyada ilk, Uluslararası Finans Kurumunda (IFC) ise üçüncü sırada bulunuyor.
IBRD'nin Türkiye'deki aktif portföyü 43 projeyle 23 milyar dolara ulaştı. IFC'nin 6,7 milyar dolarlık portföyünde ise 3,8 milyar dolarla finans sektörü ilk sırada yer aldı. İmalat ve tarım 1,7 milyar dolar, altyapı 820 milyon dolar, yatırım fonları ise 400 milyon dolarlık paya sahip oldu.
ÜÇ YILLIK FİNANSMAN HEDEFİ 28 MİLYAR DOLARI AŞTI
Dünya Bankası Grubunun Türkiye için hazırladığı 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi, Nisan 2024'te onaylandı. İlk üç yıl için 18 milyar dolarlık finansman öngörülürken IBRD, IFC ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) aracılığıyla sağlanan finansman 28 milyar doları aştı.
Bu tutarın 14,9 milyar doları, garantiler dahil Ekim 2026 itibarıyla IBRD tarafından onaylandı. IBRD'nin Türkiye'ye taahhütleri 2026 mali yılında 5,6 milyar dolara ulaşırken 2027 mali yılı için 2,3 milyar dolarlık taahhüt planlandı. IFC'nin kendi kaynaklarından sağladığı ve harekete geçirdiği finansman ise 14,7 milyar dolar oldu.
EBRD FİNANSMANINDA 6 YILDIR ZİRVEDE
Türkiye, 2009'dan bu yana faaliyet gösteren EBRD'nin 2020-2025 döneminde her yıl en fazla finansman sağladığı ülke oldu.
EBRD'nin Türkiye'ye finansmanı 2023'te 2,5 milyar euro, 2024'te 2,6 milyar euro ve 2025'te 2,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu yıl da yüksek finansman seviyesi korundu. 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'ye sağlanan finansman 2,7 milyar euroya ulaştı. Böylece yılın ilk 10 ayında, 2025 yılının tamamındaki seviyeye erişildi.
COP31'İN İKLİM AJANDASINDA BRIDGE ÖNE ÇIKTI
Şimşek'in UNDP Başkanı Alexander De Croo ile görüşmesinde BRIDGE girişimi de gündeme geldi. Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Eylem Ajandası'nın öncelikleri arasında bulunan girişim, ulusal iklim eylemlerinin hızlandırılmasını ve genişletilmesini amaçlıyor.
BRIDGE, ülkelerin iklim önceliklerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürürken karşılaştıkları yapısal sorunlara çözüm sunmak üzere tasarlandı. Girişimle iklim yatırımlarının finansman süreçlerinin koordine edilmesi ve ülkelerin önceliklerini somut yatırım planlarına dönüştürmesi hedefleniyor. UNDP ile yürütülen iş birliği de girişimin hayata geçirilmesinde temel rol oynuyor.
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