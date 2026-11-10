Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Saat 10.30'da başlayacak bilgilendirme toplantısında ilk yarım saat raporun sunumu yapılacak, 11.00-11.30 saatleri arasında ise soru-cevap bölümüne geçilecek. Toplantıda hem enflasyon görünümü hem de önümüzdeki dönemin para politikasına dair kritik mesajlar paylaşılacak.

Rapor öncesinde yapılan beklenti anketine 2026 ve 2027 yılları için 15, 2028 yılı için ise 12 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin önümüzdeki üç yıla ilişkin TCMB enflasyon tahmini beklentileri şu şekilde öne çıktı:

GÖZLER 2027 TAHMİNİNDE: OVP İLE FARK KAPANACAK MI?

Perşembe günkü toplantının en çok merak edilen başlığını 2027 yılı enflasyon tahmini oluşturuyor. Merkez Bankası, ağustos ayındaki raporda 2027 yıl sonu tahminini yüzde 15 seviyesinde korumuştu. Ancak eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) aynı dönem için yüzde 21 öngörüsüne yer verildi. Şimdi piyasalar, Merkez Bankasının yüzde 15'lik tahminini OVP'deki yüzde 21 seviyesine çekip çekmeyeceğini yakından izliyor.

Tahminin yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseltilmesi, piyasalarda faiz indirimleri için daha geniş bir alan açılacağı düşüncesiyle "güvercin" (faiz indirimine daha yatkın yaklaşım) bir adım olarak yorumlanabilir. Yıllık yüzde 15 enflasyon hedefi, bileşik hesapla aylık ortalama yaklaşık yüzde 1,17'lik bir fiyat artışına denk geliyor ve bu seviyenin yakalanması için fiyat artışlarının yıl boyunca belirgin şekilde yavaşlaması gerekiyor. Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2027 sonu beklentisinin yüzde 23,3 ve 12 ay sonrası beklentisinin yüzde 23,89 olduğu dikkate alındığında, yüzde 21'e yapılacak olası bir revizyon Merkez Bankası tahminlerinin piyasa beklentilerine yaklaşması anlamına geliyor.