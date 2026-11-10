Merkez Bankası enflasyon tahmini ne olacak? 3 yıllık yeni beklenti rakamları netleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu ile 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon rotası şekilleniyor. Ekonomistlerin yüzde 29,50 seviyesinde birleştiği 2026 yıl sonu beklentisinin yanı sıra, 2027 tahmininin Orta Vadeli Program'daki yüzde 21 hedefine çekilip çekilmeyeceği faiz indirimlerinin seyrini belirleyecek.
Yılın son enflasyon raporu öncesinde piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yeni tahminlere çevrildi. Milyonlarca vatandaşın alım gücünü ve faizlerin seyrini doğrudan etkileyecek kritik toplantı öncesinde ekonomistlerin beklentileri şekillendi. Uzmanlar, Merkez Bankasının 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,50'ye yükseltmesini bekliyor.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım 2026 Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi'nde açıklayacak. Saat 10.30'da başlayacak bilgilendirme toplantısında ilk yarım saat raporun sunumu yapılacak, 11.00-11.30 saatleri arasında ise soru-cevap bölümüne geçilecek. Toplantıda hem enflasyon görünümü hem de önümüzdeki dönemin para politikasına dair kritik mesajlar paylaşılacak.
2026, 2027 VE 2028 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ HANGİ SEVİYEDE?
Rapor öncesinde yapılan beklenti anketine 2026 ve 2027 yılları için 15, 2028 yılı için ise 12 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin önümüzdeki üç yıla ilişkin TCMB enflasyon tahmini beklentileri şu şekilde öne çıktı:
- 2026 Yıl Sonu Beklentisi: Ankete katılan 15 ekonomistin medyan (ortanca) beklentisi yüzde 29,50, ortalama beklentisi ise yüzde 29,17 oldu. Katılımcılardan beşi yüzde 30, üçü yüzde 29,50, üçü yüzde 29 tahmininde bulunurken, dört ekonomist tahminin yüzde 28'de sabit kalacağını öngördü.
- 2027 Yıl Sonu Beklentisi: Tahminler yüzde 15 ile yüzde 24 bandında dağıldı. Medyan beklenti yüzde 21, ortalama beklenti ise yüzde 19,97 seviyesinde gerçekleşti. Görüş bildiren 15 uzmanın yedisi yüzde 21 oranında birleşirken; iki ekonomist yüzde 15'in korunacağını, diğer katılımcılar ise yüzde 17 ile yüzde 24 arasında değişen oranlar beklediklerini paylaştı.
- 2028 Yıl Sonu Beklentisi: Beklentiler yüzde 9 ile yüzde 15 aralığında şekillendi. Medyan beklenti yüzde 13,50, ortalama beklenti yüzde 12,50 olarak hesaplandı. Katılımcılardan dördü yüzde 13,50, üçü yüzde 15, üçü mevcut yüzde 9'luk tahminin korunması yönünde görüş bildirirken, birer ekonomist yüzde 10 ve yüzde 14 öngörüsünde bulundu.
GÖZLER 2027 TAHMİNİNDE: OVP İLE FARK KAPANACAK MI?
Perşembe günkü toplantının en çok merak edilen başlığını 2027 yılı enflasyon tahmini oluşturuyor. Merkez Bankası, ağustos ayındaki raporda 2027 yıl sonu tahminini yüzde 15 seviyesinde korumuştu. Ancak eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) aynı dönem için yüzde 21 öngörüsüne yer verildi. Şimdi piyasalar, Merkez Bankasının yüzde 15'lik tahminini OVP'deki yüzde 21 seviyesine çekip çekmeyeceğini yakından izliyor.
Tahminin yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseltilmesi, piyasalarda faiz indirimleri için daha geniş bir alan açılacağı düşüncesiyle "güvercin" (faiz indirimine daha yatkın yaklaşım) bir adım olarak yorumlanabilir. Yıllık yüzde 15 enflasyon hedefi, bileşik hesapla aylık ortalama yaklaşık yüzde 1,17'lik bir fiyat artışına denk geliyor ve bu seviyenin yakalanması için fiyat artışlarının yıl boyunca belirgin şekilde yavaşlaması gerekiyor. Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2027 sonu beklentisinin yüzde 23,3 ve 12 ay sonrası beklentisinin yüzde 23,89 olduğu dikkate alındığında, yüzde 21'e yapılacak olası bir revizyon Merkez Bankası tahminlerinin piyasa beklentilerine yaklaşması anlamına geliyor.
ENERJİ FİYATLARI VE SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI BELİRLEYİCİ OLACAK
Şeker Yatırım Başekonomisti Abdulkadir Doğan, petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle Merkez Bankasının 2026 yıl sonu tahminini yüzde 28'de sabit tutabileceğini, alternatif senaryoda ise 1-2 puanlık artış yapılabileceğini belirtti. Doğan, Bankanın 2027 tahminini ilk aşamada yüzde 20'ye çekerek petrol fiyatları ve arz yönlü şoklardaki iyileşmeyi izleyebileceğini, ancak enerji fiyatlarının mevcut seviyelerde katılaşması durumunda sonraki raporlarda tahminin yüzde 23-24 bandına çıkarılabileceğini ifade etti.
Açıklanacak yeni oranlar kadar, bu tahminlerin hangi gerekçelere dayandırıldığı da piyasaların tepkisinde belirleyici rol oynayacak. Özellikle petrol ve ithalat fiyatlarına dair varsayımların enflasyon görünümüyle ne kadar uyumlu olduğu mercek altına alınacak. Olası bir yukarı yönlü güncellemenin gerekçeleri ile sıkı para politikası duruşunun birbirini desteklemesi, piyasa güveni açısından en kritik unsur olarak görülüyor.
ÖNCEKİ ENFLASYON RAPORLARINDA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTI?
Merkez Bankasının 2026 yılı içinde yayımladığı önceki üç raporda tahmin ve hedefler kademeli olarak güncellenmişti:
- Birinci Rapor: 2026 yılı ara hedefi yüzde 16 olarak korundu ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 70 olasılıkla yüzde 15-21 aralığında gerçekleşeceği öngörüldü.
- İkinci Rapor (Mayıs): 2026 yılı ara hedefi yüzde 16'dan yüzde 24'e, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26'ya çıkarıldı.
- Üçüncü Rapor (Ağustos): 2026 ara hedefi yüzde 24'te sabit tutulurken, yıl sonu tahmini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi. Aynı raporda gıda enflasyonu varsayımı yüzde 26,3'ten yüzde 28,5'e çekilirken, 2027 ve 2028 ara hedefleri sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 9 olarak korundu. Banka bu artışta motorin, doğal gaz, enerji dışı emtia fiyatları, eşel mobil düzenlemeleri, gıda fiyatları ve yönetilen-yönlendirilen fiyatların etkili olduğunu açıklamıştı.