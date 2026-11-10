Gün boyu dalgalı bir grafik çizen endeks, 50,80 puanlık bir gerileme yaşadı. Seans içinde en düşük 11.642,25 puanı test eden BIST 100, en yüksek 11.786,58 puan seviyesini gördü. Gün sonunda borsadaki toplam işlem hacmi ise 141 milyar 494 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Endeksteki genel düşüş eğilimine rağmen bazı hisselerdeki sert hareketler günün tablosunu şekillendirdi.