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Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 10 Kasım Salı gününü satış baskısıyla 11.661,86 puandan kapatırken, seans içindeki dalgalanma hisse bazlı sert ayrışmaları beraberinde getirdi. Toplam işlem hacminin 141 milyar TL'yi aştığı günde bazı sanayi, iletişim ve havacılık hisseleri endeksin tersine güçlü yükselişler kaydetti. Günün tavan yapan lider hissesi ile enerji ve madencilik tarafında yüzde 10'a yaklaşan kayıpların tüm verileri netleşti.

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Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, 10 Kasım 2026 Salı gününü satış ağırlıklı bir seyirle geride bıraktı. Piyasaların yakından takip ettiği BIST 100 endeksi, önceki kapanışına kıyasla yüzde 0,43 oranında değer kaybederek günü 11.661,86 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse-2

Gün boyu dalgalı bir grafik çizen endeks, 50,80 puanlık bir gerileme yaşadı. Seans içinde en düşük 11.642,25 puanı test eden BIST 100, en yüksek 11.786,58 puan seviyesini gördü. Gün sonunda borsadaki toplam işlem hacmi ise 141 milyar 494 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Endeksteki genel düşüş eğilimine rağmen bazı hisselerdeki sert hareketler günün tablosunu şekillendirdi.

Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse-3

GÜNÜN KAZANDIRAN HİSSELERİNDE EGE ENDÜSTRİ İLK SIRADA

Borsa İstanbul'da negatif kapanışa rağmen yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan hisse Ege Endüstri (EGEEN) oldu. Yüzde 10 değer kazanan hisse, günü 4.895 TL seviyesinden kapattı. Ege Endüstri'nin ardından iletişim, holding, havacılık ve gıda sektörlerinden öne çıkan diğer hisseler de günü primli tamamladı:

BIST 100 / 10 KASIM 2026
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
HİSSE
DEĞİŞİM
KAPANIŞ
Ege Endüstri
EGEEN
Yüzde 10,00
4.895,00 TL
Turkcell
TCELL
Yüzde 6,13
97,75 TL
Alarko Holding
ALARK
Yüzde 6,08
104,70 TL
Pegasus
PGSUS
Yüzde 5,39
154,40 TL
Tukaş
TUKAS
Yüzde 4,39
2,14 TL

Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren 5 hisse-4

SANAYİ VE ENERJİ HİSSELERİNDE SERT KAYIPLAR YAŞANDI

BIST 100 endeksinde günün en fazla değer kaybeden hissesi ise Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) olarak öne çıktı. Yüzde 9,97 oranında düşüş yaşayan hisse, kapanışı 112,90 TL seviyesinden yaptı. Gülermak Ağır Sanayi'yi çok yakın bir kayıp oranıyla CW Enerji (CWENE) izlerken, enerji ve madencilik hisselerindeki geri çekilmeler dikkat çekti:

BIST 100 / 10 KASIM 2026
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
HİSSE
DEĞİŞİM
KAPANIŞ
Gülermak Ağır Sanayi
GLRMK
Yüzde 9,97
112,90 TL
CW Enerji
CWENE
Yüzde 9,96
16,09 TL
Odaş Elektrik
ODAS
Yüzde 8,06
4,45 TL
Katmerciler
KATMR
Yüzde 8,00
1,15 TL
CVK Madencilik
CVKMD
Yüzde 7,35
13,61 TL
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