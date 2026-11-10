İŞKUR'da 61 bini aşkın açık iş var: En çok eleman aranan iller ve meslekler belli oldu
İŞKUR'da 61 bini aşkın açık iş için başvurular devam ediyor. Türkiye genelinde personel arayışı sürerken en fazla eleman ihtiyacı bulunan iller ve meslekler de belli oldu. İşte iş arayanları yakından ilgilendiren açık iş tablosu...
İŞ arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, ekim ayında 173 bin 721, bu yılın 10 ayında ise 1 milyon 258 bini aşkın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasasını güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükselttiklerini ifade ederek, "Ocak-ekim ayları arasında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla işveren tarafından ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
İMALAT İLK SIRADA
İŞKUR verilerine göre, ocak-ekim döneminde işe yerleşenlerin 489 bin 143'ü kadın, 414 bin 243'ü genç, 40 bin 180'i engelli ve 239 bin 530'u yükseköğretim mezunu oldu. En fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.
Ekimde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 214 bin 831 oldu. İlk 10 ayda ise 2 milyon 59 bin 208 açık iş alındı. En fazla açık iş sektörler itibarıyla (727 bin 753 açık iş ile) imalat sanayii, meslekler itibarıyla da özel güvenlik görevlisi, turizm elemanı ve servis elemanı mesleklerinde oldu.
12 BİNİ İSTANBUL'DA
Halen İŞKUR'da aktif olarak başvuru kabul edilen 61 bini aşkın açık iş bulunuyor. En fazla açık iş 12 bin 897 ile İstanbul'da olurken, 3 bin 987 açık işle Ankara, 3 bin 589 ile Kocaeli, 3 bin 298 ile İzmir takip ediyor. Mesleklere göre açık işte ise ilk sırayı 13 bin 79 ile beden işçisi alırken, 2 bin 421 kişiyle temizlik görevlisi, bin 306 kişiyle paketleme işçisi izliyor. Ustalık gerektiren işler için açılan ilanlar da ön sıralarda yer alıyor.
GÜVENLİKÇİ ALINDI