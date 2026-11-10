İŞ arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, ekim ayında 173 bin 721, bu yılın 10 ayında ise 1 milyon 258 bini aşkın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü piyasasını güncel koşullara ve ihtiyaçlara uyum sağlayan bir yapı üzerinde yükselttiklerini ifade ederek, "Ocak-ekim ayları arasında 1,2 milyondan fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2,8 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2 milyondan fazla işveren tarafından ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. Çalışma hayatımızı güçlendirmek ve iş gücü kapasitemizi artırmak için uygulamalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞKUR'da 61 bini aşkın açık iş için başvurular sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İMALAT İLK SIRADA

İŞKUR verilerine göre, ocak-ekim döneminde işe yerleşenlerin 489 bin 143'ü kadın, 414 bin 243'ü genç, 40 bin 180'i engelli ve 239 bin 530'u yükseköğretim mezunu oldu. En fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe "imalat" alanında; mesleklere göre ise "özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi" mesleklerinde gerçekleştirildi.

Ekimde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 214 bin 831 oldu. İlk 10 ayda ise 2 milyon 59 bin 208 açık iş alındı. En fazla açık iş sektörler itibarıyla (727 bin 753 açık iş ile) imalat sanayii, meslekler itibarıyla da özel güvenlik görevlisi, turizm elemanı ve servis elemanı mesleklerinde oldu.