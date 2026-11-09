Yastık altı birikimi yapanlardan düğün hazırlığındaki ailelere kadar milyonlarca kişinin gözü kulağı yeniden kuyumcu vitrinlerinde. Haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü bir ivme yakalayan altın fiyatları , gün boyu süren hareketliliğin ardından akşam saatlerinde de yükseliş eğilimini koruyor. Küçük birikimlerini enflasyona karşı korumak ya da hediyelik altın almak isteyenler ise gün sonu tablolarında ibrenin hangi seviyede durduğunu yakından takip ediyor.

GRAM VE ONS ALTINDA GÜN BOYU YÜKSELİŞ İVMESİ

Altın piyasasında haftanın açılışıyla birlikte başlayan hareketlilik günün ikinci yarısında da hız kesmedi. Gün içerisinde en düşük 6 bin 539 lirayı, en yüksek ise 6 bin 670 lirayı gören gram altın, serbest piyasa verilerine göre 9 Kasım 2026 saat 18.23 itibarıyla yüzde 1,32 değer kazancıyla 6 bin 642 lira alış ve 6 bin 643 lira satış seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda da benzer bir tablo öne çıkıyor. Gün içinde 4 bin 54 dolar ile 4 bin 134 dolar bandında dalgalanan ons altın, serbest piyasada saat 18.23 itibarıyla 4 bin 118 dolar seviyesinde seyrediyor. Anadolu Ajansının (AA) saat 18.40 bülteninde paylaştığı uluslararası piyasa verilerine göre ise altının onsu saat 18.20 itibarıyla 4 bin 116 dolardan alıcı buluyor.