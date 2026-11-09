Güncel altın fiyatları 9 Kasım 2026: Kapalıçarşı'da gram çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar oldu?
Haftanın ilk işlem gününde ons altının 4.100 dolar barajını aşmasıyla iç piyasada ibre sert şekilde yukarı döndü. Borsa İstanbul'da standart altının kilosu cuma kapanışına göre 77 bin lira birden artarken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 11 bin lira sınırına dayandı. Kuyumcu vitrinleri ile banka ekranları arasında gram altında 900 liraya yaklaşan makas farkı ise alım satım yapacakların hesabını değiştirdi.
Yastık altı birikimi yapanlardan düğün hazırlığındaki ailelere kadar milyonlarca kişinin gözü kulağı yeniden kuyumcu vitrinlerinde. Haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü bir ivme yakalayan altın fiyatları, gün boyu süren hareketliliğin ardından akşam saatlerinde de yükseliş eğilimini koruyor. Küçük birikimlerini enflasyona karşı korumak ya da hediyelik altın almak isteyenler ise gün sonu tablolarında ibrenin hangi seviyede durduğunu yakından takip ediyor.
GRAM VE ONS ALTINDA GÜN BOYU YÜKSELİŞ İVMESİ
Altın piyasasında haftanın açılışıyla birlikte başlayan hareketlilik günün ikinci yarısında da hız kesmedi. Gün içerisinde en düşük 6 bin 539 lirayı, en yüksek ise 6 bin 670 lirayı gören gram altın, serbest piyasa verilerine göre 9 Kasım 2026 saat 18.23 itibarıyla yüzde 1,32 değer kazancıyla 6 bin 642 lira alış ve 6 bin 643 lira satış seviyesinden işlem görüyor.
Uluslararası piyasalarda da benzer bir tablo öne çıkıyor. Gün içinde 4 bin 54 dolar ile 4 bin 134 dolar bandında dalgalanan ons altın, serbest piyasada saat 18.23 itibarıyla 4 bin 118 dolar seviyesinde seyrediyor. Anadolu Ajansının (AA) saat 18.40 bülteninde paylaştığı uluslararası piyasa verilerine göre ise altının onsu saat 18.20 itibarıyla 4 bin 116 dolardan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASADA ÇEYREK İLE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL OLDU?
Gram altındaki yukarı yönlü seyir, vitrinlerin en çok sorulan ziynet ve sarrafiye grubu altınlarına da doğrudan yansıdı. Özellikle hem hediyelik hem de uzun vadeli birikim aracı olarak tercih edilen çeyrek altın saat 18.23 itibarıyla 10 bin 882 liradan satılırken, yarım altın 21 bin 757 lira, Cumhuriyet altını ise 43 bin 355 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. Daha yüksek tutarlı yatırım arayanların yöneldiği Ata altın ise 45 bin 20 lira seviyesine ulaştı.
TAKI VE YATIRIMLIK BİLEZİK GRUBUNDA SON DURUM
Kuyumcularda işçilik maliyetinin yanı sıra ayar bazlı gram fiyatları da alım satım kararlarını belirliyor. Düğün alışverişlerinin vazgeçilmezi olan 22 ayar bileziğin gramı serbest piyasada 6 bin 82 liradan satılırken, 18 ayar ve 14 ayar altında da günlük artışlar kaydedildi.
BANKALARDA GRAM ALTIN MAKASI VE GÜMÜŞ PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK
Altın yatırımlarını fiziki alım yerine banka hesapları üzerinden değerlendirenler için alış ve satış kurları arasındaki fark (makas oranı) önem taşıyor. Akşam saatlerinde bankaların gram altın kurlarında makas aralıklarının kurumdan kuruma farklılaştığı görülüyor. Öte yandan değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı; altına alternatif arayan yatırımcıların radarına giren gümüşün gram fiyatı da yüzde 1,43 artışla 85 lira sınırına dayandı.
SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI (9 KASIM 2026 - SAAT 18.23)
BORSA İSTANBUL ALTIN PİYASASINDA KİLOGRAM FİYATI 6 MİLYON 640 BİN LİRAYA ÇIKTI
Yurt içi kurumsal altın işlemlerinin merkezi olan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) da gün sonu kapanış rakamları netleşti. Cuma gününü 6 milyon 563 bin liradan tamamlayan standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde en düşük 6 milyon 560 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 655 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,2 artışla günü 6 milyon 640 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 461 milyon 639 bin 61 lira, işlem miktarı ise 220,89 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 1 milyar 629 milyon 763 bin 823 liraya ulaştı. Altın borsasında gün içinde en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar sırasıyla NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Misyon Yatırım Bankası, Akbank ile Zuha Döviz ve Altın Yetkili Müessese oldu.
BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER PİYASASI (KMKTP) ALTIN KAPANIŞ VERİLERİ (9 KASIM 2026 - SAAT 17.00)
MERKEZ BANKASI EFEKTİF DOLAR KURU VE ULUSLARARASI PARİTELER
Altının yurt içi gram fiyatını doğrudan etkileyen döviz cephesinde de gün sonu verileri açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların 9 Kasım 2026 tarihli efektif kurunu (nakit döviz işlemlerinde uygulanan kur) alışta 50,0527 lira, satışta ise 50,2533 lira olarak duyurdu. TCMB, bir önceki efektif kurunu alışta 49,9474 lira, satışta 50,1475 lira düzeyinde belirlemişti.
Uluslararası döviz piyasalarında ise saat 18.20 itibarıyla başlıca pariteler şu seviyelerde seyrediyor:
Avro/dolar paritesi: 1,1193
Sterlin/dolar paritesi: 1,3406
Dolar/yen paritesi: 158,2