Şirket yönetimi, yılın en yakından takip edilen bu halka arz sürecini hızlandırmak için bu hafta önemli yatırımcılarla kritik toplantılar planladı. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Anthropic'in hisse başına talep edeceği halka arz fiyat aralığını bu hafta başında resmen açıklaması bekleniyor. Ancak piyasalardaki son sarsıntılar, şirketin masaya hangi rakamla oturacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Yapay zeka dünyasının en popüler asistanlarından Claude'u geliştiren Anthropic, teknoloji borsalarında esen sert rüzgarlara meydan okuyor. Yapay zeka hisselerinde yaşanan son dalgalanmalara ve şirket değerlemesine yönelik artan yatırımcı itirazlarına rağmen geri adım atmayan teknoloji devi, gelecek Perşembe veya Cuma günü hisselerini halka arz ederek borsada işlem görmeye başlamayı hedefliyor.

Aylar önce yapılan tartışmalarda Anthropic için konuşulan ancak mevcut piyasa şartlarında ulaşılması giderek zorlaşan yaklaşık değerleme hedefi.

Teknoloji dünyasında yapay zeka şirketlerinin gerçekte ne kadar ettiği tartışması yeniden alevlenmiş durumda. Geçtiğimiz Perşembe günü yapay zeka hisselerinde yaşanan keskin satış dalgası, büyük yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine ve daha düşük bir değerleme talep etmesine yol açtı.

GOLDMAN SACHS VE MORGAN STANLEY SÜRECİ NASIL YÖNETİYOR?

Yatırımcıların fiyat kırma baskısına karşılık Anthropic yöneticileri, en doğru fiyatlandırma aralığını belirlemek adına yatırım bankacılığı devleri Goldman Sachs ve Morgan Stanley ile birlikte çalışıyor. Şirketin yapacağı resmi başvurunun, piyasaya tam olarak kaç adet hisse sunulacağını netleştirmesi bekleniyor. Üstelik bu dosya, hangi büyük yatırımcıların halka arza katılmak için şimdiden söz verdiğini de gün yüzüne çıkarabilir.

Piyasa koşullarının yeniden kötüleşmesi durumunda şirketin halka arz planlarını erteleme ihtimali hala masada duruyor. Ancak bu aşamada takvimden vazgeçmek, teknoloji dünyasında beklenen diğer büyük yapay zeka halka arzlarına yönelik yatırımcı ilgisi hakkında ciddi soru işaretleri yaratabilir.

Perşembe günkü tarihi kaybın ardından piyasalardaki karamsar hava bir miktar dağılsa da asıl endişe kaynağı henüz ortadan kalkmış değil. Yatırımcılar, devasa yapay zeka altyapılarını kurmak için harcanan muazzam paraların ne zaman ve ne ölçüde geri döneceği konusundaki belirsizliği sorgulamaya devam ediyor.