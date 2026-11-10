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TÜİK Türkiye'nin sanayi üretiminde yükseliş! TÜİK eylül ayı verilerini açıkladı: Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artarken imalat sanayisindeki aylık yükseliş yüzde 2,3 olarak kaydedildi. Ocak-eylül döneminde yüksek teknoloji üretiminin yıllık yüzde 7,6 arttığına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel talep ve finansal koşullardaki iyileşmeyle üretim görünümünün güçlenmesini beklediklerini ifade ederken sanayide katma değer ve verimliliği artıracak desteklerin süreceğini vurguladı.

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TÜİK Türkiye'nin sanayi üretiminde yükseliş! TÜİK eylül ayı verilerini açıkladı: Bakan Şimşek'ten büyüme mesajı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretiminin, katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığını belirterek, "2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin öne çıktığı 2026'da sanayi üretiminde dirençli seyrin sürdüğüne işaret eden Şimşek, üretimin eylülde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 2,6 arttığını bildirdi.

Şimşek, ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 7,6 artan yüksek teknoloji üretiminin, katma değer ve verimlilik odaklı politikaların sonuçlarını yansıttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2026'da ticaret ortaklarımızdaki zayıf talebe rağmen ekonomimizde ılımlı büyüme devam ederken küresel talebin ve finansal koşulların iyileşmesiyle önümüzdeki dönemde üretimdeki görünümün güçlenmesini bekliyoruz. Sanayide üretim kapasitesini, katma değeri ve verimliliği artıracak desteklerimize ve yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."

YILLIK BAZDA YÜZDE 2,62 ARTIŞ HESAPLANDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,62 artış hesaplandı.

Sanayi üretimi ve ihracat (Foto: Sosyal medya)Sanayi üretimi ve ihracat (Foto: Sosyal medya)

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2023
4
-8,8
0,4
-1,4
0,3
0,9
8,3
3,6
5,2
2,6
2
2,3
2024
1,3
11,2
4,4
-1
0
-5
-3,8
-5
-2,2
-2,9
1,7
7
2025
1,1
-2
2,3
2,9
4,8
8,2
4,9
7,1
3
2,1
2,2
-2,1
2026
-1,9
2,2
-1,2
6,1
-0,1
-1,3
-0,2
-1,7
2,6

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