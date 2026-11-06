İŞKUR'dan iş kuracak engellilere 735 bin TL hibe! Eski hükümlülere 550 bin TL
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR'dan hibe desteği için yeni başvuru dönemi başladı. 2026 yılı altıncı dönem destekleri kapsamında engellilere 735 bin, eski hükümlülere ise 550 bin liraya kadar hibe verilecek. Engelli girişimcilerin 13 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Eski hükümlüler için de son tarih 13 Kasım. Peki, kimler yararlanabilecek, başvuru şartları neler? İşte destek kalemleri ve başvuru ayrıntıları...
Kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin lira hibe desteği için yeni perde açıldı. İŞKUR, 2026 yılı altıncı dönem destekleri için çağrıya çıktı.
E-DEVLET'TEN BAŞVURU
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 13 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yoluyla yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 13 Kasım mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletmesi gerekiyor.
3 BAŞLIKTA DESTEK
Eski hükümlülere kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dâhil 550 bin lirayı geçemiyor.
Engelli destekleri ise 3 başlıkta veriliyor:
Kuruluş işlemleri desteği: İş yeri kuruluşu için yapılan resmî işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 40 bin lira.
İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süreyle belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 145 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 75 bin lira.
Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 440 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 550 bin lira.
NELER GEREKİYOR?
İŞKUR'a kayıtlı olmak.
18 yaş ve üstü olmak.
Bedensel, zihinsel, ruhsal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu raporla belgelendirmek ya da eski hükümlü olmak.
Emekli olmamak.
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak.
Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı iş yeri/işletme olmaması.
İş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan belgelere sahip olmak.
Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak.
Herhangi bir icra dosyası bulunmamak.
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