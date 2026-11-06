Kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin, eski hükümlülere 550 bin lira hibe desteği için yeni perde açıldı. İŞKUR, 2026 yılı altıncı dönem destekleri için çağrıya çıktı.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını, 13 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapmaları gerekiyor. İl müdürlüğü veya hizmet merkezlerine elden veya posta yoluyla yapılacak proje başvuruları kabul edilmiyor. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini en geç 13 Kasım mesai bitimine kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletmesi gerekiyor.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin proje başvurularını 13 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

3 BAŞLIKTA DESTEK

Eski hükümlülere kuruluş desteği veriliyor. Bu destek tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde 440 bin, diğer sektörlere ait projelerde vergiler dâhil 550 bin lirayı geçemiyor.

Engelli destekleri ise 3 başlıkta veriliyor:

Kuruluş işlemleri desteği: İş yeri kuruluşu için yapılan resmî işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 40 bin lira.

İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süreyle belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 145 bin lira. Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ise kira desteği sağlanmadığından en fazla 75 bin lira.

Kuruluş (demirbaş) desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 440 bin lira, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 550 bin lira.