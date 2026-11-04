Kasım 2026'nın ilk günlerinde incelenen resmi banka ürün sayfalarında, fon koşulu olmayan 32 günlük TL vadeli mevduat oranları yüzde 32 ile yüzde 39 arasında değişiyor. İlgili ürün koşullarını karşılayanlar için 1 milyon TL'nin 32 günlük yaklaşık net faizi 23.145,21 TL ile 28.208,22 TL bandında hesaplanıyor.

1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ NE KADAR?

Aşağıdaki tutarlar; yıllık brüt oran, 32 gün ve yüzde 17,5 stopaj üzerinden hesaplanan yaklaşık net faizdir. Bankanın valör, yuvarlama ve müşteriye özel teklifi nedeniyle hesap açılışındaki tutar değişebilir.

% KASIM 2026 MEVDUAT GETİRİ PANOSU 1 milyon TL • 32 günlük yaklaşık net faiz BANKA BRÜT NET FAİZ Akbank Mobil %39,00 28.208,22 TL Garanti BBVA %38'e kadar 27.484,93 TL'ye kadar Enpara %36,75 26.580,82 TL İş Bankası %36,75 26.580,82 TL Halkbank %35,00 25.315,07 TL Ziraat %32,00 23.145,21 TL

Akbank oranı, mobil kanaldan yeni müşteri olanlara ilk 90 gün içinde açılan 500 bin-10 milyon TL tutarındaki 32-40 günlük hesaplar için sunuluyor.

Garanti BBVA oranı 25 bin ile 50 milyon TL ve 32 ile 400 gün aralığında müşteri özelinde değişiyor. Enpara oranı ise 750 bin ile 1,5 milyon TL aralığındaki 32 günlük hesaplar için geçerli.

İş Bankası kampanyası 500.001 ile 1 milyon TL ve 32 ile 35 gün aralığında, mevcut vadeli hesabı olmayan müşterilere sunuluyor. Halkbank oranı 500.001 ile 1 milyon TL ve 32 ile 91 gün aralığını kapsıyor.

Ziraat Bankası internet ve mobil vadeli hesap oranı, 500 bin TL ve üzerindeki 32 ile 45 günlük hesaplarda uygulanıyor.