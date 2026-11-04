Kasım 2026 mevduat faiz oranları belli oldu: Aynı para ve vadede 5 bin TL’yi aşan fark
TCMB'nin ekim ayındaki faiz kararının ardından gözler kasım mevduat oranlarına çevrildi. Bankaların sabit vadeli ve günlük faizli ürünleri farklı koşullar sunarken yüzde 17,5 stopaj sonrası net kazançta 5 bin TL'yi aşan fark oluşabiliyor; en yüksek görünen oran her zaman en yüksek net getiriyi sağlamıyor.
Kasım 2026'nın ilk günlerinde incelenen resmi banka ürün sayfalarında, fon koşulu olmayan 32 günlük TL vadeli mevduat oranları yüzde 32 ile yüzde 39 arasında değişiyor. İlgili ürün koşullarını karşılayanlar için 1 milyon TL'nin 32 günlük yaklaşık net faizi 23.145,21 TL ile 28.208,22 TL bandında hesaplanıyor.
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ NE KADAR?
Aşağıdaki tutarlar; yıllık brüt oran, 32 gün ve yüzde 17,5 stopaj üzerinden hesaplanan yaklaşık net faizdir. Bankanın valör, yuvarlama ve müşteriye özel teklifi nedeniyle hesap açılışındaki tutar değişebilir.
Akbank oranı, mobil kanaldan yeni müşteri olanlara ilk 90 gün içinde açılan 500 bin-10 milyon TL tutarındaki 32-40 günlük hesaplar için sunuluyor.
Garanti BBVA oranı 25 bin ile 50 milyon TL ve 32 ile 400 gün aralığında müşteri özelinde değişiyor. Enpara oranı ise 750 bin ile 1,5 milyon TL aralığındaki 32 günlük hesaplar için geçerli.
İş Bankası kampanyası 500.001 ile 1 milyon TL ve 32 ile 35 gün aralığında, mevcut vadeli hesabı olmayan müşterilere sunuluyor. Halkbank oranı 500.001 ile 1 milyon TL ve 32 ile 91 gün aralığını kapsıyor.
Ziraat Bankası internet ve mobil vadeli hesap oranı, 500 bin TL ve üzerindeki 32 ile 45 günlük hesaplarda uygulanıyor.
TABLODAKİ HESAP NASIL YAPILDI?
6 aya kadar vadeli TL mevduatta yüzde 17,5 stopaj uygulanıyor. Yüzde 39 yıllık brüt oranla 1 milyon TL'nin 32 günlük brüt faizi 34.191,78 TL, stopaj sonrası yaklaşık net faizi ise 28.208,22 TL oluyor.
YÜKSEK ORANLAR NEDEN ANA SIRALAMADA YOK?
HSBC'nin Fonlu Mevduat hesabında 32 ile 40 gün için yıllık yüzde 40,50 oranı listeleniyor. Ancak bu oran, yüzde 50 yatırım fonu koşuluna bağlı olduğu için standart vadeli mevduat tablosuna dahil edilmedi.
Günlük faizli hesaplarda ilan edilen oranlar da 32 gün sabit vadeli hesaplarla aynı yapıda değil. Bu ürünlerde faiz işleyen bakiye, müşterilik süresi ve oran gün gün değişebiliyor.
GÜNLÜK FAİZLİ HESAPLARDA ŞARTLAR FARKLILAŞIYOR
ING oranı, mobil kanaldan yeni müşteri olanlara sunuluyor. Fibabanka'nın oranı dijital ve görüntülü bankacılığa özelken, Odeabank Oksijen Hesap hoş geldin oranını 100 gün için açıklıyor.
DenizBank Kaptan Hesap'ta 1 milyon ile 1,499 milyon TL bandı için yüzde 41 oranı ve 125 bin TL vadesiz bakiye şartı bulunuyor. QNB'de oran müşteriye özel belirlenebiliyor ve günlük olarak değiştirilebiliyor.
ORANLAR NEDEN HERKES İÇİN AYNI DEĞİL?
Yeni müşteri statüsü, bankadaki mevcut vadeli hesap, anapara tutarı, vade ve hesabın günlük ya da sabit vadeli olması teklifleri değiştiriyor. Bu nedenle ekrandaki son net getiri, hesabı açmadan önce banka uygulamasında teyit edilmeli.
ZİRAAT'İN ÜRÜN BİLGİSİNDE YER ALAN 1,2 MİLYON TL NOTU
Ziraat Bankası'nın ürün bilgilendirmesinde, uygun gerçek kişi hesaplarında yurt içi şubelerdeki anapara ile faiz reeskontları toplamının 1,2 milyon TL'ye kadar olan bölümü için sigorta kapsamına ilişkin bilgi veriliyor. Kapsamın kişi, hesap türü ve kurum açısından koşulları ayrıca kontrol edilmeli.
FAİZ ORANLARININ ARKA PLANI
TCMB, 22 Ekim 2026'da politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi. Bu karar, tabloda yer alan bankaların kampanyalı ya da müşteriye özel oranlarının otomatik olarak değişeceği anlamına gelmiyor.
Bankalar oranları ve kampanya koşullarını güncelleyebiliyor. Bu karşılaştırma 3 Kasım 2026 itibarıyla yayımlanmış ürün sayfalarındaki bilgilerden derlendi; yatırım tavsiyesi değildir.