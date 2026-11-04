Altın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için geçmiş yıllarda sürekli alım satım yaparak para kazanan bir yatırımcı portföyü vardı dünyada. Ancak bu iş bitti. 2026 yılının ocak ayı itibarıyla bu para kazanma dönemi bitti, artık koruma dönemi başladı. Elinizde altın var ve kenarda duruyor. Geçen hafta fiyatların 6.275 lira olması, bugün fiyatların 6.300 lira seviyesinin üzerinde olması senin şu anda kenarda duran altınını bağlamıyor. 1 gram altın 1 gram olarak durmaya devam ediyor. Geçen hafta bakarsan 6.275 liraydı, ocak ayında bakarsan 8.000 liraydı, bugün bakarsan 6.375 lira. Şimdi altının değerini kişiler fiyatlar üzerinden belirlerse her gün ekran takip etmeye devam eder. Ama böyle bir yatırımcı olunmaz. Yatırımcının 1 gram altınını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanması lazım.

Yatırımcıların elindeki altının günlük Türk lirası karşılığını hesaplamak yerine miktarını artırmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, her gün ekran takibi yapmanın doğru bir yatırım yaklaşımı olmadığını söyledi. Gram altının yıl içindeki fiyat değişimlerini örnek gösteren Memiş, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

Yayında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de yatırımcıların elindeki altının günlük lira karşılığının peşine düşmek yerine gram miktarını artırmaya odaklanması gerektiğini belirterek, günlük fiyat değişimlerine göre hareket edenlerin piyasadaki sert rüzgarda savrulabileceğine işaret etti.

SERBEST PİYASA GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

SERBEST PİYASA • TL • 3 Kasım 2026 SAAT 19.11 ALTIN TÜRÜ ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM Gram Altın (Spot TL/Gr) 6.326,59 6.327,48 %-0,19 Has Altın (TL/Gr) 6.294,96 6.295,84 %-0,19 Çeyrek Altın 10.313 10.419 %0,19 Yarım Altın 20.689 20.831 %0,18 Tam Altın 40.934,08 41.751,09 %1,00 Cumhuriyet Altını 41.251 41.509 %0,19

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN BELKEMİĞİ PETROL FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temelinde enerji maliyetleri ve küresel para politikaları yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin doların diğer para birimlerine karşı gücünü ölçen dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıdığını belirten İslam Memiş, enerji piyasasının altın üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:

Petrol tarafındaki sert dalgalanmalar burada önemli. Petrol 122 dolar seviyesinin üzerine tekrar yükselince dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler gördük ve dolayısıyla petrol artık altında belirleyici oldu. Burada belkemiği petrol. Bu sadece altının üzerinde değil; kripto para piyasası için de, borsalar için de, döviz tarafı için de, euro tarafı için de, gümüş tarafı için de belkemiği petrol. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe dolara yönelim artacaktır. Dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam edecektir. Dolar karşısındaki varlıklar da baskı altında kalmaya devam edebilir.

Yüksek enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, enflasyonun kalıcı olacağı endişesini güçlendiriyor. Petrolün yılı 100 doların üzerinde kapatacağına yönelik tahminler nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında faiz indirimi ihtimali gündemden düşerken, yeniden faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Faizlerin yüksek kalması, doğrudan faiz getirisi bulunmayan altını baskılarken; teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler de yatırımcıları nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satmaya yöneltiyor.

AA'nın saat 18.20 verilerine göre Brent petrolün ocak vadeli varili yüzde 6,6 azalışla 106 dolardan işlem gördü.

İslam Memiş'ten altın fiyatları yorumu

DÜNYA PİYASALARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA, SATILAN ALTINLARI KİM TOPLUYOR?

ABD'deki ara seçimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika adımlarının piyasalardaki öngörülemezliği artırdığını dile getiren Memiş, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri hamlesinde düşüşlerin sürebileceğini, ancak ani bir anlaşma veya ateşkes haberiyle altın ve gümüşte rüzgarın hızla tersine dönebileceğini vurguladı. 1 Ocak 2026 tarihine kadar teknik seviyelerin çalıştığını ancak Trump'ın açıklamalarıyla piyasalardaki dengenin bozulduğunu kaydeden Memiş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: