Altın fiyatları 18 yılın en sert düşüşünü yaşadı: İslam Memiş "Artık o dönem bitti" diyerek büyük tehlikeyi işaret etti
Altın piyasasındaki sert düşüşler ve küresel dalgalanmalar yatırımcıları endişelendirirken, A Haber canlı yayınındaki değerlendirmeleriyle dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş'ten kritik uyarılar geldi. Memiş, geçmiş yıllardaki al-sat döneminin kapandığını belirterek, elinde gram ve çeyrek altını bulunanların odaklanması gereken tek kuralı ve piyasayı baskılayan devasa faktörleri tüm detaylarıyla anlattı.
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar, birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların yeni dönemde nasıl bir strateji izlemesi gerektiği sorusunu gündeme taşıdı.
Piyasalarda yaşanan geri çekilmelerin ardından fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği tartışılırken, saat 10.30 sularında A Haber canlı yayınına konuk olan Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki sert dalgalanmanın perde arkasını ve yatırımcıların bu süreçte nasıl bir yol izlemesi gerektiğini değerlendirdi.
2026 YILI PARADAN PARA KAZANMA DEĞİL, PARAYI KORUMA DÖNEMİDİR
Altın piyasasında geçmiş yıllarda sürekli alım satım yaparak kazanç sağlayan yatırımcı modelinin 1 Ocak 2026 itibarıyla sona erdiğini belirten İslam Memiş, yılın ilk ayından bu yana fiyatların çok geniş bir aralıkta dalgalandığına dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda altının 31,1 gramlık ağırlık birimi olan ons bazında yıl içindeki zirve ve dip noktalarını hatırlatan Memiş, piyasadaki tabloyu şu sözlerle ifade etti:
Bu yıla baktığımız zaman ocak ayında tarihi zirveler, bu ayda ise tarihi dip seviyeler gördük. Altın fiyatları yıl içinde sert dalgalanmalarla yılı tamamlamaya devam ediyor. Ons altın tarafında geçtiğimiz hafta cuma günü 3.875 dolar seviyesiyle yılın dip seviyesi, ocak ayında ise 5.600 dolar seviyesiyle zirve seviyesi görüldü. Fiyatların bu kadar geniş bant aralığında dalgalanması bize belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Belirsizliğin olduğu ortamda kazanma yılı değildir, parayı koruma dönemidir. Ocak ayı itibarıyla yapmış olduğumuz yayınlarda, köşe yazılarında ve sosyal medya mecralarında yatırımcılara şu çağrıda bulundum: 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir; fiyatlar geniş bant aralığında dalgalanacak. Orta ve uzun vadede yükseliş trendini beklemeye devam ediyoruz ama kısa vadede bir beklenti içine girmemek gerekiyor.
YATIRIMCI FİYATLARA DEĞİL, 1 GRAM ALTININI 2 GRAM YAPMAYA ODAKLANMALI
Yatırımcıların elindeki altının günlük Türk lirası karşılığını hesaplamak yerine miktarını artırmaya odaklanması gerektiğini vurgulayan Memiş, her gün ekran takibi yapmanın doğru bir yatırım yaklaşımı olmadığını söyledi. Gram altının yıl içindeki fiyat değişimlerini örnek gösteren Memiş, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:
Altın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğu için geçmiş yıllarda sürekli alım satım yaparak para kazanan bir yatırımcı portföyü vardı dünyada. Ancak bu iş bitti. 2026 yılının ocak ayı itibarıyla bu para kazanma dönemi bitti, artık koruma dönemi başladı. Elinizde altın var ve kenarda duruyor. Geçen hafta fiyatların 6.275 lira olması, bugün fiyatların 6.300 lira seviyesinin üzerinde olması senin şu anda kenarda duran altınını bağlamıyor. 1 gram altın 1 gram olarak durmaya devam ediyor. Geçen hafta bakarsan 6.275 liraydı, ocak ayında bakarsan 8.000 liraydı, bugün bakarsan 6.375 lira. Şimdi altının değerini kişiler fiyatlar üzerinden belirlerse her gün ekran takip etmeye devam eder. Ama böyle bir yatırımcı olunmaz. Yatırımcının 1 gram altınını 2 gram, 3 gram, 5 gram yapabiliyor mu, buna odaklanması lazım.
Yayında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de yatırımcıların elindeki altının günlük lira karşılığının peşine düşmek yerine gram miktarını artırmaya odaklanması gerektiğini belirterek, günlük fiyat değişimlerine göre hareket edenlerin piyasadaki sert rüzgarda savrulabileceğine işaret etti.
3 Kasım 2026 saat 19.11 itibarıyla fiyatlar yeniden güncellenirken, gram altının satış fiyatı 6.327,48 liraya çıktı.
SERBEST PİYASA GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN BELKEMİĞİ PETROL FİYATLARI
Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temelinde enerji maliyetleri ve küresel para politikaları yer alıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin doların diğer para birimlerine karşı gücünü ölçen dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşıdığını belirten İslam Memiş, enerji piyasasının altın üzerindeki etkisini şöyle açıkladı:
Petrol tarafındaki sert dalgalanmalar burada önemli. Petrol 122 dolar seviyesinin üzerine tekrar yükselince dolar karşısındaki bütün varlıklarda sert düşüşler gördük ve dolayısıyla petrol artık altında belirleyici oldu. Burada belkemiği petrol. Bu sadece altının üzerinde değil; kripto para piyasası için de, borsalar için de, döviz tarafı için de, euro tarafı için de, gümüş tarafı için de belkemiği petrol. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe dolara yönelim artacaktır. Dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam edecektir. Dolar karşısındaki varlıklar da baskı altında kalmaya devam edebilir.
Yüksek enerji maliyetleri ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, enflasyonun kalıcı olacağı endişesini güçlendiriyor. Petrolün yılı 100 doların üzerinde kapatacağına yönelik tahminler nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısında faiz indirimi ihtimali gündemden düşerken, yeniden faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Faizlerin yüksek kalması, doğrudan faiz getirisi bulunmayan altını baskılarken; teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan düşüşler de yatırımcıları nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altın satmaya yöneltiyor.
AA'nın saat 18.20 verilerine göre Brent petrolün ocak vadeli varili yüzde 6,6 azalışla 106 dolardan işlem gördü.İslam Memiş'ten altın fiyatları yorumu
DÜNYA PİYASALARI TRUMP'IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA, SATILAN ALTINLARI KİM TOPLUYOR?
ABD'deki ara seçimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika adımlarının piyasalardaki öngörülemezliği artırdığını dile getiren Memiş, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri hamlesinde düşüşlerin sürebileceğini, ancak ani bir anlaşma veya ateşkes haberiyle altın ve gümüşte rüzgarın hızla tersine dönebileceğini vurguladı. 1 Ocak 2026 tarihine kadar teknik seviyelerin çalıştığını ancak Trump'ın açıklamalarıyla piyasalardaki dengenin bozulduğunu kaydeden Memiş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:
Dönem şu anda koruma yılı. Elindeki 10 gram altınına sahip çıkabiliyorsan bu yıl sonuna kadar, elindeki 10 gramın 9 grama düşmüyorsa kazançlısın. Çünkü Trump bir bakıyorsun savaşıyor, bir bakıyorsun barışıyor. Dünya piyasaları Trump'ın iki dudağının arasında. Trump'ın ne diyeceğini bilme şansınız olmadığı için parayı korumak gibi bir zorunluluk ve tercih ortaya çıkıyor. Dünya piyasalarına baktığınız zaman kripto para piyasasından kaybetmişsiniz, borsalardan kaybetmişsiniz, birçok şeyden kaybetmişsiniz. Bu kaybedenlerden mi olmak istersiniz, yoksa çeyreğinizin ve Cumhuriyet altınının kenarda durmaya devam etmesine mi şükredersiniz? Kaybetmemek bence kazanmaktır bu süreçte.
Savaş ve yüksek enflasyon ortamında altının henüz gerçek değerini fiyatlamadığını belirten İslam Memiş, merkez bankalarının altın satışlarına ve bu satışların alıcılarına da özel bir parantez açtı:
Türkiye'de gelenekçi, fiziki altın biriktiren yatırımcılar şunu adı gibi biliyor ki; savaşta bile savaşı fiyatlamayan, enflasyonun zirve olduğu dönemde enflasyonu ve belirsizliği fiyatlamayan altın şu anda gerçek değerinde değil. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman aslında vatandaşın sorması gereken soru şu: Dünyada şu anda satılan altınları kim topluyor? Savaşın maliyetlerini çıkarmak için merkez bankalarının rezervlerini eritmeye devam ediyorlar, altın satmaya mahkum ediyorlar. Körfez ülkeleri rezervlerini satıyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da satmıştı. Soru şu: Merkez bankaları satıyor ama alıcı kim? Amerika, Çin ve Rusya bu altınları toplamaya devam ediyor. Alıcıya baktığınız zaman kazananın kim olduğunu zaten görüyorsunuz. Burada büyük bir oyun ve savaşın maliyeti var; bu savaşın maliyetini de bu şekilde çıkaracaklarını tekrar belirtmek isterim.
EKİM AYINDA 2008 KRİZİNDEN BU YANA EN SERT KAYIP YAŞANDI
Küresel piyasalardaki satış dalgası, ekim ayı verilerine de son 18 yılın en sert düşüşü olarak yansıdı. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, son dönemde altın alan yatırımcıların önemli bölümünün maliyetlerinin altında pozisyon taşıdığını ve zararda olduğunu belirterek satış baskısının devam edebileceği uyarısında bulundu.
Küresel altın piyasasında öne çıkan veriler ve fon hareketleri şu şekilde kaydedildi:
Piyasadaki bozulan fiyat eğiliminin yatırımcıları pozisyonlarını kapatmaya yöneltebileceğini ifade eden Ole Hansen, "Teknik satıcılar hala kontrolü elinde tutuyor." değerlendirmesinde bulundu. Hansen'e göre kısa vadeli görünümün dengelenebilmesi için ons altının yeniden 4.000 doların üzerine çıkması gerekiyor. Buna karşın artan kamu borçları, mali sürdürülebilirlik endişeleri, jeopolitik riskler ve doların küresel rezerv sistemindeki konumuna ilişkin tartışmalar, altını uzun vadede destekleyen unsurlar olarak varlığını koruyor.
AA'nın aktardığı verilere göre altının onsu uluslararası piyasalarda 3 Kasım 2026 saat 18.20 itibarıyla 3 bin 936 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 6 milyon 305 bin lira oldu.
AA VERİLERİYLE ALTIN PİYASASI (SAAT 18.20)
AA'nın aktardığı diğer piyasa verilerine göre Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 36,31, bileşik getiri yüzde 39,60 oldu.
TCMB, doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,8744, satışta 50,0743 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 49,8478, satışta 50,0476 lira seviyesindeydi. AA verilerinde avro/dolar paritesi 1,1189, sterlin/dolar paritesi 1,3424 ve dolar/yen paritesi 158,5 olarak yer aldı.
KAPALIÇARŞI VE SERBEST PİYASA ALTIN İLE GÜMÜŞ FİYATLARI
Serbest piyasa ve Kapalıçarşı'da işlem gören Ata, Reşat, ziynet, bilezik ve gümüş türlerinin 3 Kasım 2026 saat 19.11 itibarıyla kaydedilen alış, satış ve değişim oranları aşağıdaki tablolarda yer alıyor.
SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLAR
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)