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Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini açıkladı! Rezervler 162,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 59 milyar 45 milyon dolara, altın rezervleri ise 103 milyar 146 milyon dolara düştü.

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Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini açıkladı! Rezervler 162,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 59 MİLYAR DOLARA İNDİ

Buna göre, 23 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 103 milyon dolar azalışla 59 milyar 45 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Ekim'de 62 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 803 milyon dolar düşüşle 106 milyar 949 milyon dolardan 103 milyar 146 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalışla 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi.

OCAK 2024'TEN BU YANA TCMB REZERVLERİ

Tarih
Altın Rezervleri
Brüt Döviz Rezervleri
Toplam Rezervler
26.01.2024
48.007
89.154
137.161
23.02.2024
49.271
82.479
131.750
29.03.2024
54.378
68.748
123.126
26.04.2024
59.113
64.967
124.080
31.05.2024
59.740
83.909
143.648
28.06.2024
58.077
84.833
142.910
19.07.2024
59.214
94.695
153.910
29.08.2024
60.043
89.329
149.373
27.09.2024
63.566
93.824
157.390
25.10.2024
65.894
93.504
159.398
1.11.2024
66.614
93.005
159.619
13.12.2024
65.307
98.175
163.482
24.01.2025
68.232
99.328
167.560
14.02.2025
72.475
100.677
173.152
21.03.2025
74.785
88.328
163.114
04.04.2025
76.422
77.838
154.261
30.05.2025
83.164
70.026
153.190
13.06.2025
86.543
72.744
159.289
25.07.2025
85.223
86.625
171.848
29.08.2025
87.326
91.031
178.357
05.09.2025
90.931
89.176
180.107
17.10.2025
111.169
87.273
198.442
14.11.2025
107.389
80.043
187.432
26.12.2025
116.894
76.978
193.872
30.01.2026
133.753
84.405
218.158
13.02.2026
132.199
79.586
211.784
27.03.2026
100.049
55.290
155.339
17.04.2026
112.647
61.821
174.467
26.05.2026
105.992
53.234
159.226
26.06.2026
94.954
54.251
149.205
24.07.2026
100.210
62.396
162.606
31.07.2026
100.637
63.811
164.448
21.08.2026
114.221
74.228
188.450
04.09.2026
113.841
70.406
184.247
25.09.2026
109.640
61.563
171.204
02.10.2026
107.062
60.326
167.388
09.10.2026
107.008
64.567
171.575
16.10.2026
106.949
62.148
169.097
23.10.2026
103.146
59.045
162.191
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