Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini açıkladı! Rezervler 162,2 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 59 milyar 45 milyon dolara, altın rezervleri ise 103 milyar 146 milyon dolara düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalarak 162 milyar 191 milyon dolar oldu.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 59 MİLYAR DOLARA İNDİ
Buna göre, 23 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 103 milyon dolar azalışla 59 milyar 45 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Ekim'de 62 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 803 milyon dolar düşüşle 106 milyar 949 milyon dolardan 103 milyar 146 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 906 milyon dolar azalışla 169 milyar 97 milyon dolardan 162 milyar 191 milyon dolara indi.
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